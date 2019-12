Ojczym znęcał się nad 8-latkiem. Musiał całą noc klęczeć na kaszy gryczanej

Sprawa Siergieja Kazakowa toczy się przed sądem w Omsku na Nizinie Zachodniosyberyjskiej w Rosji. 35-latek miał – według aktu oskarżenia – znęcać się nad swoim 8-letnim pasierbem. Chłopiec miał być wielokrotnie bity i surowo karany m.in. poprzez przymusowe głodówki, a także miał być zmuszany do kilkugodzinnego klęczenia na worku z kaszą gryczaną. Na jednym z nagrań, do których dotarli śledczy widać Rosjanina, który kopie dziecko i ciągnie za włosy. Mężczyzna tłumaczył, że zachowywał się w taki sposób, ponieważ chciał wychować pasierba na prawdziwego mężczyznę. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak chłopiec uciekł z domu do jednej z sąsiadek i pokazał kobiecie rany, które miał na nogach.

Rosyjski dziennik „Komsomolskaja Prawda” poinformował, że Ludmiła Szarapowa, pielęgniarka w dziecięcym szpitalu klinicznym w Omsku, gdzie trafił chłopiec przyznała, że pracuje w zawodzie od 43 lat i nigdy nie widziała jeszcze dziecka w takim stanie. – Ziarenka kaszy praktycznie wrosły mu w skórę – powiedziała.

Jak podaje Sky News Siergiej Kazakow i matka chłopca, Alina Jumaszewa są oskarżani o torturowanie dziecka, wyrządzanie krzywdy na zdrowiu małoletniego i niewypełnianie obowiązków rodzicielskich. – Oskarżeni celowo sfilmowali wszystko, aby ośmioletni chłopiec nie próbował wstać i pozostał na kolanach do końca kary. Rodzice przez cały proces spali w sąsiednim pokoju – mówiła Larisa Boldinowa, rzeczniczka komisji śledczej regionu omskiego.

