Miał molestować ponad 80 chłopców. Rusza proces w sprawie kapelana harcerzy

Bernard Preynat od 1971 do 1991 roku był kapelanem skautów w Sainte-Foy-lès-Lyon na wschodzie Francji. Duchownemu, który został odsunięty od czynności kapłańskich dopiero w 2005 roku zarzuca się molestowanie ponad 80 chłopców. Ci w zeznaniach przekazali, że kapłan dotykał ich w miejscach intymnych, a czasami nawet całował w usta. O tych incydentach Kościół miał wiedzieć już od 1991 roku, co było przedmiotem osobnego postępowania. Rok temu kardynał Philippe Barbarin został uznany winnym niezgłoszenia wymiarowi sprawiedliwości oskarżeń pod adresem Preynata, jednocześnie stając się bohaterem najgłośniejszego skandalu pedofilskiego we francuskim Kościele. Na kanwie tej historii powstał film „Dzięki Bogu".

Ofiary chcą zeznawać

Przełożeni Preynata mieli nie tylko nie zgłaszać przypadków molestowania, ale również tuszować zarzuty podnoszone przez ofiary. Takie działania sprawiły, że kapelan wciąż mógł pracować z dziećmi. Sam zainteresowany po latach przyznał się do winy i powiedział, że był świadomy cierpień, które spowodował. Dodał także, że chciałby, by proces w jego sprawie odbył się jak najszybciej.

BBC przewiduje, że proces potrwa co najmniej cztery dni. Przed sądem ma stawić się dziesięciu oskarżycieli, którzy w momencie dokonywania przestępstw seksualnych przez Preynata mieli od 7 do 15 lat. Wszyscy z nich mają zamiar zeznawać, a duchownemu grozi nawet 10 lat więzienia.

