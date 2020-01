Andrzej Duda w Davos: Polska była dzisiaj wymieniana jako kraj, który jest liderem w naszej części Europy

– Cieszę się, że Polska była wielokrotnie dzisiaj wymieniana jako ten kraj, który rzeczywiście jest liderem w naszej części Europy i który tutaj bardzo dynamicznie się rozwija i w tym zakresie stanowi także przykład dla innych. To było dzisiaj podkreślane, więc rzeczywiście mogłem się podzielić także i naszymi doświadczeniami – powiedział Andrzej Duda podczas konferencji prasowej. Prezydent dodał, że wielokrotnie słyszał, iż „Polska nie staje się, tylko jest liderem w tym całym zakresie” . – Wystarczy popatrzeć na perspektywę czy poprzez ostatnie lata i na te nasze ostatnie osiągnięcia. To cały czas stabilny, bardzo wysoki wzrost gospodarczy. My jesteśmy w absolutnej europejskiej czołówce – podkreślił.

Andrzej Duda zaznaczył, że Polska dynamicznie rozwija się w zakresie dużych inwestycji i wymienił m.in. rozwój sieci drogowej, kolejowej czy budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zdaniem prezydenta państwa sąsiadujące z Polską oraz kraje Europy Zachodniej dostrzegają „dużą ambicję” naszego kraju i wiedzą, że „to nie jest tylko ambicja sprowadzająca się do słów, tylko od słów przechodzi się u nas konkretnie do czynów i po prostu to działa” .

Co czeka Andrzeja Dudę w Davos?

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos to okazja do spotkania z politykami i ekonomistami z całego świata. Forum, które obchodzi w tym roku swój 50. jubileusz, odbędzie się w dniach 21-24 stycznia pod hasłem „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”. Do Davos przyjedzie niemal 3 tys. osób ze 117 krajów, w tym 53 szefów państw lub rządów m.in. prezydent USA Donald Trump, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. brytyjski następca tronu książę Karol oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel, Polskę będzie reprezentować m.in. Andrzej Duda.Krzysztof Szczerski zapowiedział, że prezydent będzie promował m.in. partnerstwo biznesowe i inwestycje kapitałowe w naszej części Europy, zajmie się także kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego.

W środę 22 stycznia Andrzej Duda pojawi się na debacie "Growing Europe: The Economic Vitality of Central and Eastern Europe", a takze spotka się z prezydenem Azerbejdanu; z dyrektorem Zarządzającym Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatihem Birolem; z Sekretarzem Generalnym OBWE Thomasem Gremingerem; ze Specjalnym Wysłannikiem ONZ ds. Syrii Geirem O. Pedersenem oraz prezesem Ericsson Börje Ekholmem.

W czwartek 21 stycznia w planie wizyty w Davos pojawiły się spotkania z szefem WEF Klausem Schwabem; z Sekretarzem Generalnym OPEC M. Sanusim Barkindo; z dyrektorem Zarządzającym Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Iwanową Georgiewą oraz z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Czytaj także:

Greta Thunberg w Davos. „Nasz dom płonie”