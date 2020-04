Niemcy blisko 100 tys. przypadków koronawirusa. 173 ofiary w ciągu doby

Statystyki przedstawiane przez Instytut Roberta Kocha (RKI) podają liczbę 99 225 potwierdzonych przypadków koronawirusa. To stan na wczesne godziny poranne we wtorek 7 kwietnia. Liczba zmarłych do tego momentu sięgnęła w Niemczech 1 607 osób. Jak podkreślono, to wzrost w ciągu ostatnich 24 godzin o 3 834 zachorowania i 173 ofiary śmiertelne. Przytaczający nowe dane Reuters zwraca uwagę na fakt, że są to wciąż rosnące liczby. W poniedziałek 6 kwietnia odnotowano zwiększenie liczby przypadków o 3 677, a liczby zmarłych o 92 osoby.

Jak podawał w piątek 3 kwietnia RKI, wskaźnik śmiertelności wśród zakażonych SARS-COV-2 w Niemczech wynosi 1,2 proc. Oznacza to, że wskaźnik jest w RFN o wiele niższy niż w innych krajach najbardziej dotkniętych pandemią, takich jak Włochy, Hiszpania, Francja i Stany Zjednoczone.

