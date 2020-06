Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem

22:26 Zakończyło się wspólne wystąpienia Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. 22:23 - Prezydent Duda wykonuje wspaniałą pracę w Polsce. Polacy myślą o nim tylko jak najlepiej - przekazał Trump dodając, że Pierwsza Dama jest "wspaniałą kobietą". 22:22 Polski prezydent został zapytany o opinie osób, które krytykują jego wizytę w Stanach Zjednoczonych na kilka dni przed wyborami prezydenckimi. - Pandemia zaburzyła nam plany współpracy, które mieliśmy. Umówiliśmy się z panem prezydentem, że spotkamy się tak szybko, jak to będzie możliwe - podkreślił Andrzej Duda. Dodał, że razem z Donaldem Trumpem wykonuje swoje prezydenckie obowiązki. 22:15 Andrzej Duda podkreślił, że założeniem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie opracowywania szczepionki na koronawirusa jest to, by Polacy jak najszybciej zyskali do niej dostęp. 22:10 Andrzej Duda przyznał, że decyzja o rozlokowaniu wojsk należy do Donalda Trumpa. - Nie przeczę jednak, że wystąpiłem do pana prezydenta z prośbą, żeby nie wycofywał wojsk z Europy - dodał. Polski prezydent wyraził także gotowość do przyjęcia amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. 22:07 Jeden z dziennikarzy zapytał o przerzucenie części wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski. Trump podkreślił, że kontyngent w Niemczech zostanie zmniejszony do 25 tys., a żołnierze zostaną prawdopodobnie przeniesieni do naszego kraju. 22:06 - Nie mam żadnych wątpliwości, że pandemia koronawirusa minie, a my będziemy dalej zmierzać ku rozwojowi naszych krajów - powiedział Andrzej Duda do Donalda Trumpa. Na tym koniec właściwego wystąpienia, teraz czas na pytania dziennikarzy. 22:04 - Jesteśmy wypróbowanymi sojusznikami, razem przelewaliśmy krew w Iraku, Afganistanie. Jesteśmy gotowi, by realizować nasze zobowiązania sojusznicze - zadeklarował Andrzej Duda. Podziękował także za to, że Polska może liczyć na Stany Zjednoczone. 22:03 Duda przekazał, że istnieje możliwość dalszego zwiększania obecności wojsk amerykańskich w Polsce. 22:02 Prezydent przypomniał, że jest pierwszą głową państwa, która spotkała się z Donaldem Trumpem po lockdownie związanym z pandemią koronawirusa:



twitter.com 22:00 Polski polityk podkreślił wkład finansowy USA w inicjatywę Trójmorza. - Dziękuję panu prezydentowi za tę aktywność - powiedział. 21:59 Prezydent mówił również o współpracy w ramach energetyki nuklearnej. Zapowiedział podpisanie umowy, która zakłada prowadzenie takich projektów w Polsce. 21:58 Polityk mówił także o współpracy gospodarczej. - Rozwijamy ją w zakresie energetyki, budowania bezpieczeństwa energetycznego - poinformował Duda. 21:57 - Nasi naukowcy będą współpracowali nad opracowaniem szczepionki na koronawirusa - zapowiedział Duda. - Wszyscy doskonale wiemy, na jak wysokim poziomie te badania są prowadzone w Stanach Zjednoczonych - dodał. 21:57 Polski prezydent zaznaczył, że spotkanie z Trumpem jest ważne w zakresie definiowania relacji polsko-amerykańskich. Przekazał, że podczas rozmowy z przywódcą USA rozmawiał m.in. o walce z koronawirusem. 21:55 Głos zabiera Andrzej Duda. 21:55 - Będziemy razem, w imię Boga i w imię wolności naszej i waszej - zadeklarował Trump dodając, że sojusz między USA i Polską jest "bardzo silny". 21:55 Amerykański prezydent przypomniał zaangażowanie polskiego personelu medycznego w walce z koronawirusem. Dodał, że zauważalny jest postęp w kwestii opracowywania szczepionki na COVID-19. 21:53 Trump przypomniał, że w ubiegłym roku Polska przystąpiła do programu bezwizowego. - Stany Zjednoczone i Polska podpisały wiele umów odnośnie dostawy skroplonego gazu - dodał zaznaczając, że ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo gazowe. 21:52 - Ponad 400 mld dolarów zarezerwowano na nowy plan obronnościowy w ramach NATO - przypomniał amerykański prezydent. Polityk przy okazji skrytykował kraje, które nie płacą odpowiednich "składek" na Sojusz Północnoatlantycki. 21:51 - Podczas naszego dzisiejszego spotkania podkreśliliśmy istotny sojusz między naszymi krajami - przekazał Trump. - Czekamy na podpisanie umowy o współpracy obronnościowej - zaznaczył. 21:50 - Polacy walczyli ramię w ramię z nami. Walczyliśmy i umieraliśmy razem zwalczając Nazistów w trakcie II wojny światowej - podkreślił Trump. - Nasze więzi zostały wykute w walce - dodał. 21:49 Amerykański prezydent ocenił, że Andrzej Duda w zbliżających się wyborach na pewno osiągnie "ogromny sukces". Przypomniał, że po raz trzeci spotyka się z polskim prezydentem. 21:49 Rozpoczyna się wspólna konferencja prezydenta. Donald Trump podziękował dziennikarzom za przybycie. 21:47 Wciąż czekamy na wspólne wystąpienie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Z planów spotkania wynika, że powinno ono odbyć się już niebawem. 21:37 Pojawiło się oświadczenie Białego Domu:



„Ameryka kocha Polskę”. Biały Dom opublikował oświadczenie 21:19 Kancelaria Prezydenta podzieliła się zdjęciem z Białego Domu:



twitter.com 21:00 Donald Trump podziękował polskiemu prezydentowi za wizytę oraz przekazał, że współpraca z naszym krajem układa się "bardzo dobrze":



twitter.com 20:53 Trwa spotkanie obu prezydentów. Przypomnijmy, po rozmowach odbędzie się wspólna konferencja prasowa:



twitter.com 20:38 Dziennikarze uchwycili moment przyjazdu Andrzeja Dudy do Białego Domu:



twitter.com 20:35 Donald Trump przywitał już polskiego prezydenta:



twitter.com 20:20 Polska delegacja odbyła już naradę przed spotkaniem w Białym Domu:

twitter.com 20:18 Na kilka dni przed wyborami prezydenckimi Andrzej Duda poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. Rozmowa obu prezydentów ma odbyć się około godz. 20:15, a na 21:30 zaplanowano wspólną konferencję prasową.

Złożył kwiaty pod pomnikiem

„Kilka tygodni temu pomnik Tadeusza Kościuszki został zniszczony. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Waszyngtonie oddając hołd Wielkiemu Polakowi, bohaterowi walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, bohaterowi dwóch narodów” – poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta. W trakcie spotkania z dziennikarzami Andrzej Duda przekazał, że podczas rozmowy z Donaldem Trumpem poruszy tematy, o których dyskutuje się od kilku tygodni. – Będziemy rozmawiali o współpracy, także w dziedzinie badań nad szczepionką przeciw koronawirusowi – zapowiedział.

Prezydent ocenił, że spotkanie z Trumpem to „wyraz jakości naszych wzajemnych relacji”. – Wzrok Stanów Zjednoczonych zwrócony jest na współpracę z Unią Europejską – dodał. Polityk wyraził także nadzieję, że jego wizyta w USA „zintensyfikuje relacje polsko-amerykańskie”. – Obaj z prezydentem Trumpem wiemy, że mamy obowiązek, przede wszystkim, prowadzenia spraw naszych państw. We współpracy szukamy wspólnych punktów – podkreślił.

Plan wizyty

Prezydencki samolot wylądował po godz. 4 rano czasu polskiego w Waszyngtonie. Andrzejowi Dudzie w wizycie towarzyszą szefowie MON Mariusz Błaszczak oraz BBN Paweł Soloch. Spotkanie z Donaldem Trumpem odbędzie się w obecności ambasadora Polski w USA Piotra Wilczka. Obecny będzie także kpt. Jacek Siewiera, lekarz z Wojskowego Instytutu Medycznego i szef wojskowo-medycznej misji, która w kwietniu, w okresie nasilenia epidemii koronawirusa, przebywała w Chicago w USA.

Krzysztof Szczerski poinformował, że podczas wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu zaplanowano jego spotkanie w cztery oczy z Prezydentem USA. Po tej rozmowie obędą się rozmowy planarne delegacji obu krajów. Następnie Prezydenci Polski i USA spotkają się z przedstawicielami mediów. Rozmowy mają się zacząć w środę po godzinie 14 czasu miejscowego (po 20 czasu polskiego).

Od bezpieczeństwa militarnego po 5G

Poruszane w trakcie środowej wizyty tematy politycy podsumują podczas wspólnego oświadczenia. Ze słów Krzysztofa Szczerskiego wynika, że jego treść zostanie ustalona dopiero po rozmowach. Ma ono objąć dwie główne grupy tematów: bezpieczeństwo militarne, energetyczne i zdrowotne oraz kwestię rozwoju gospodarczego. Mowa jest m.in. o amerykańskich inwestycjach, inicjatywie Trójmorza oraz rozwoju sieci 5G i połączeń telekomunikacyjnych.