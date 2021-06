Wyczyn panny młodej na jej własnym ślubie podzielił internautów. Do sieci trafiło wideo

Caila Quinn brała udział w 20 sezonie programu „Kawaler do wzięcia” oraz w 3 sezonie „Kawaler do wzięcia w raju”. W 2017 roku zaczęła spotykać się z Nickiem Burrello, który pracuje jako dyrektor ds. operacyjnych w firmie z branży nieruchomości. Ślub pary w Sarasocie na Florydzie był sporym wydarzeniem w social mediach. Wszystko za sprawą wyjątkowej muzycznej niespodzianki, którą dla swojego przyszłego męża przygotowała Caila Quinn.

Gwiazda reality show opublikowała w mediach społecznościowych nagrania, na których pokazano specjalny flash mob. Muzycy ukryli się wśród gości i w pewnej chwili zaczęli wstawać z różnych stron ogrodu i śpiewać piosenkę „Can't Take My Eyes Off Of You” Frankie Vallie i Four Seasons.

Panna młoda wygląda na zachwyconą, jednak pan młody zdaje się nieco zakłopotany. Jego nietęgą minę zauważyli internauci, którzy nie szczędzili słów krytyki związanej z flash mobem. Komentatorzy pisali, że wiatr zagłuszał muzyków, a cały pomysł był nietrafiony. Inni doceniali jednak wyjątkową oryginalność i romantyzm Caili Quinn.

