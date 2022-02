Putin zgłasza gotowość do rozmów z Ukrainą. W Mińsku

Rosja jest gotowa wysłać swoją delegację do Mińska na negocjacje z Ukrainą - powiedział dziennikarzom sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow.

Zełenski apelował do Putina

Przypomnijmy, że w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niespodziewanie zwrócił się do przywódcy Rosji Władimira Putina z propozycją rozmów pokojowych. Zełenski najpierw wzywał zachód do bardziej zdecydowanych działań, jeśli chodzi o sankcje. Zwrócił się też do mieszkańców całego świata, by wychodzili na demonstracje i domagali się pokoju.

Na koniec zaapelował do Władimira Putina. – Chcę jeszcze raz zwrócić się do prezydenta Rosji. W całej Ukrainie toczą się walki. Usiądźmy do stołu negocjacyjnego, żeby przerwać zabijanie ludzi – powiedział po rosyjsku Zełenski. Później przeszedł znów na ukraiński, zagrzewając do walki Siły Zbrojne Ukrainy.

