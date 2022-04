Guterres: ONZ gotowa do ewakuacji cywilów z Mariupola

Biuro Prasowe Prezydenta Ukrainy poinformowało o gotowości ONZ do ewakuacji cywilów z Mariupola. Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdził, że liderzy Rosji i Ukrainy porozumieli się w tej kwestii i wyrazili zgodę, by ewakuację przeprowadzała właśnie ONZ wspólnie z Czerwonym Krzyżem.

– Podczas mojej wizyty w Moskwie prezydent Putin zgodził się na włączenie ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w ewakuację cywilów z huty Azowstal. Pan Zełenski i ja mieliśmy okazję przedyskutować tę kwestię dzisiaj. W tej chwili trwają intensywne dyskusje, mające urzeczywistnić tę propozycję – mówił w czwartek 28 kwietnia wieczorem Guterres.

– Efektywne korytarze humanitarne, lokalne wstrzymanie ognia, bezpieczne trasy dla cywili i zaopatrzenia. Mieszkańcy Mariupola są obecnie w dramatycznej sytuacji i to jest dokładnie to, czego potrzebują. Mariupol jest kryzysem w kryzysie. Tysiące cywili w potrzebie podstawowej pomocy, wielu z nich w podeszłym wieku, chorych albo z niepełnosprawnościami. Potrzebują drogi ewakuacyjnej z tego piekła – kontynuował.

Ewakuacja Mariupola. Zełenski sceptyczny co do współpracy Rosjan

Prezydent Zełenski nie był jednak nastawiony tak optymistycznie co do rosyjskiej współpracy w omawianej sprawie. Podkreślał, że pomimo rzekomej gotowości Putina do stworzenia ścieżki ewakuacyjnej z Mariupola, rosyjskie siły okupacyjne kontynuowały ostrzeliwanie zakładów Azowstalu, gdzie chowają się także cywile. Dodawał, że ostrzał był prowadzony nawet w momencie, gdy sekretarz generalny ONZ prowadził w Moskwie rozmowy z Władimirem Putinem.







