Zełenski o „wrzucaniu ludzi do piekła walk” na życzenie Moskwy. „Szaleństwo”

– Wreszcie, mamy konkrety dotyczące szóstego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji za tę wojnę.Pakiet został uzgodniony.Jego zatwierdzenie i wejście w życie zajmie trochę czasu. Ale kluczowe elementy pakietu są już jasne, a co najważniejsze - jego kierunek.Kraje europejskie zgodziły się na znaczne ograniczenie importu ropy z Rosji. I jestem wdzięczny wszystkim, którzy pracowali nad osiągnięciem tego porozumienia – mówił Wołodymyr Zełenski.

Podkreślił, że sankcje mają praktyczny skutek: to minus dziesiątki miliardów euro, których Rosja nie będzie w stanie wykorzystać na finansowanie terroru. Zełenski odniósł się też do sytuacji na froncie. Zwrócił się do tych Ukraińców, którzy chcą „poganiać” siły zbrojne swojego kraju, mówić im, jak atakować i odpierać ataki wroga.

– Ukraina ceni każdą opinię. Ale Ukraina przede wszystkim ceni sobie każde życie. I to jest aksjomat – mówił Zełenski w wystąpieniu. Dodał, że jego kraj nigdy nie będzie postępować jak Rosja, która rzuca ludzi do piekła walk, „tylko dlatego, że Moskwa zechciała zająć jakieś terytorium w kilka dni”.

– Nasze wojsko, wywiad, Gwardia Narodowa i wszyscy zaangażowani w obronę państwa stopniowo, ale nieuchronnie, udaremniają wszystkie plany okupantów – mówił Zełenski. Apelował, żeby sytuację na froncie trzeba ocenić całościowo. – Nie w jednym miejscu, gdzie trwają najostrzejsze walki, najbardziej przykuwającym uwagę, ale na całym froncie – mówił.

Zełenski apeluje: rozmawiajcie z przyjaciółmi za granicą

Na koniec prezydent Ukrainy mówił, że każdy powinien być teraz orędownikiem dostarczania ciężkiego uzbrojenia i nowoczesnej broni dla jego kraju. – Wszystko to może przyspieszyć zwycięstwo Ukrainy – mówił. – Mówcie o tym, gdy tylko jest okazja, mówcie o tym krajom partnerskim, dziennikarzom zagranicznych mediów oraz wszystkim przyjaciołom za granicą, ta narracja musi być podtrzymywana cały czas – apelował.

Zełenski dodał, że przyznał odznaczenia państwowe 215 kombatantom. 17 osób zostało odznaczonych pośmiertnie. – Wieczna pamięć tym, którzy oddali życie za Ukrainę, wieczna chwała tym, którzy walczą za naszą niepodległość – powiedział.

