Rosja wstrzymała wysyłanie nowych jednostek na Ukrainę. Sprzeciw ochotników

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował najnowszy raport dotyczący rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosyjskie dowództwo wojskowe wstrzymało wysyłanie na terytorium Ukrainy nowych, sformowanych już jednostek. Aktualna sytuacja na froncie i nieufność do najwyższego dowództwa sprawiła, że duża część ochotników odrzuciła perspektywę służby w warunkach bojowych.

Do sprzeciwu przyczyniły się także informacje o rzeczywistej liczbie ofiar w wojnie w Ukrainie, które nie uwzględniają strat z prywatnych firm wojskowych oraz osób, które zostały zmobilizowane do armii z tymczasowo okupowanych terenów. Kolejnym aspektem jest ogólny stosunek do własnych rannych. Rosyjskie szpitale celowo upraszczają diagnozy i charakter obrażeń wojskowych oraz nie zapewniają czasu na rehabilitację, aby żołnierz jak najszybciej mógł wrócić na front.

Wojna Rosja – Ukraina. Ukraińcy wyzwalają okupowane obszary

Ukraińcy obecnie prowadzą kontrofensywę, wyzwalając kolejne terytoria, na których prowadzą działania stabilizacyjne. Największe zagrożenia na tych obszarach stanowią miny. Ukraińcy rejestrują masowe zbrodnie Rosjan na okupowanych terenach. Odnotowują także naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zasad prowadzenia wojny.

Przedstawiciele administracji wojskowych wraz z ukraińskimi siłami obronnymi robią wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć katastrofy humanitarnej spowodowanej ciągłym ostrzałem Rosjan, uderzeniami rakietowymi i powietrznymi Rosjan, oraz brakiem energii elektrycznej, żywności i leków. Z odbitych terenów ewakuowana jest ludność cywilna.

