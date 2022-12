Łukaszenka jedzie do Rosji. Chodzi o kandydatów do lotu w kosmos

W poniedziałek, 19 grudnia, doszło do spotkania, o którym mówiło się od dawna. Pod pozorem zacieśniania relacji pomiędzy krajami na polu gospodarki, Władimir Putin miał przekonywać Aleksandra Łukaszenkę do udziału w wojnie w Ukrainie. – Jeszcze w połowie roku ustaliliśmy, że spotkamy się w grudniu i omówimy główne kwestie społeczno-gospodarcze – tłumaczył białoruski dyktator.

Łukaszenka leci do Rosji

Z najnowszego komunikatu Mińska wynika, że teraz to Łukaszenka uda się do Federacji Rosyjskiej z roboczą wizytą. Pojawi się tam na zaproszenie prezydenta Rosji i odwiedzi Ośrodek Badawczo-Testowy Szkolenia Kosmonautów im. Gagarina w Zwiezdnym Gródku w obwodzie moskiewskim. „Białoruscy kandydaci do załogowego lotu kosmicznego przechodzą tam właśnie selekcję” – wskazano.

Aleksandr Łukaszenka ma się tam zapoznać z funkcjonowaniem ośrodka, procesem selekcji i szkolenia kosmonautów. Omówione zostaną przyszłe perspektywy białorusko-rosyjskiej współpracy w przemyśle kosmicznym. „Prezydent weźmie też udział w nieformalnym spotkaniu szefów państw Wspólnoty Niepodległych Państw w Petersburgu 26-27 grudnia” – poinformowało w komunikacie biuro prasowe białoruskiego prezydenta.

Prezydent Białorusi odwiedzi Rosję. „Robocza wizyta”

Liderzy wspólnoty mają podsumować kończący się rok i omówić plany dotyczące przyszłej współpracy w obszarach najistotniejszych dla Wspólnoty Niepodległych Państw. WNP to organizacja gospodarczo-polityczno-wojskowa, zrzeszająca większość byłych republik Związku Radzieckiego, utworzona na mocy porozumienia białowieskiego z 8 grudnia 1991 roku. Zgodnie ze zobowiązaniem państw członkowskich, organizacja ma na celu współpracę w zakresie polityki, bezpieczeństwa, gospodarki, kultury, oświaty, ochrony zdrowia, środowiska, nauki i wymiany informacji.

