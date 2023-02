„To było jak atak zombie”. Przerażająca relacja ukraińskiego żołnierza

O przerażających doświadczeniach z walki w obronie strategicznych pozycji w okolicach Bachmutu, dwaj ukraińscy żołnierze opowiedzieli w rozmowie z przedstawicielami telewizji CNN. Opis walk toczonych z członkami, złożonej z najemników grupy Wagnera jest przerażający.

Wojna w Ukrainie. Wagnerowcy jak zombie

Opisując walki z wagnerowcami, przebywający w okopach żołnierze, stwierdzili, że przypominało to próbę odparcia ataku zombie. – Walczyliśmy przez 10 godzin bez przerwy. Te ataki nie nadchodziły falami, oni po prostu nieustannie na nas napierali – opowiada Andriy. Z jego relacji wynika, że broń, której używali rozgrzewała się do tego stopnia, że trzeba było co jakiś czas wymieniać karabiny.

– W pewnym momencie, kolega, który obsługiwał ciężki karabin maszynowy, zaczął odchodzić od zmysłów. Wiedział, że trafia atakujących Rosjan, ale oni szli dalej, zdobywając teren i padali dopiero, kiedy się wykrwawili – relacjonował żołnierz. Jego zdaniem to zachowanie wynika z tego, że najemnicy przed walką zażywają narkotyki.

Wielogodzinna walka rozmówców CNN mogła skończyć się dla nich fatalnie, bo wagnerowcom w pewnym momencie udało się otoczyć ich pozycje. – Strzelaliśmy do ostatniego pocisku, po czym rzuciliśmy w nich wszystkie nasze granaty. Zostałem tylko ja i kilku kolegów, więc sytuacja była beznadziejna – powiedział Andriy. Na szczęście, rosyjscy najemnicy, w obliczu oporu Ukraińców, w końcu zrezygnowali z dalszych ataków.

Wojna w Ukrainie. Więźniowie jak mięso armatnie

Taktyka zdobywania pola przez grupę Wagnera opiera się na wysyłaniu kolejno grup najemników złożonych z 10 osób. Na pierwszy ogień idą pozyskani do prywatnej armii więźniowie bez jakiegokolwiek doświadczenia militarnego. Ich zadaniem jest przebycie pod ostrzegłem kilkudziesięciu metrów i wykopanie okopów, do których dotrzeć ma kolejna grupa. Ci słabo wyposażeni skazańcy, są mamieni wizją, w której po zakończeniu kontraktu nie wracają do więzienia, tylko do domów.

CNN próbowało potwierdzić pozyskane od ukraińskich żołnierzy informacje w rozmowie z dowódcą grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. W odpowiedzi współpracownik Putina nazwał telewizję „otwartym wrogiem”i stwierdził, że jego prywatna armia jest doskonale zorganizowaną jednostką, która działa w myśl wszelkich obowiązujących zasad nowoczesnej wojny.

