Nie żyje rosyjski generał Władimir Makarow. Miał popełnić samobójstwo

Jak podaje „Kommiersant”, znaleziono ciało generała dywizji Władimira Makarowa, byłego zastępcy szefa Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej ds. Zwalczania Ekstremizmu. Ze wstępnych informacji wynika, że generał popełnił samobójstwo. Miał się zastrzelić.

– Do zdarzenia doszło 13 lutego rano. Ciało 72-letniego byłego zastępcy Głównego Zarządu ds. Zwalczania Ekstremizmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, generała dywizji Władimira Makarowa, znaleziono w domu we wsi Golikowo pod Moskwą. Wstępnie ustalono, że popełnił samobójstwo – informuje rosyjska agencja TASS, powołując się na funkcjonariusza zbliżonego do śledztwa.

Około godz. 7 ciało generała miała znaleźć jego żona. Rodzina zaalarmowała służby ratunkowe, ale 72-latka nie udało się uratować. „Kommiersant” przypomina, że pod koniec stycznia 2023 roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret, na mocy którego usunął generała dywizji Władimira Makarowa z zajmowanego stanowiska.

