Putin naciska na integrację Białorusi z Rosją. Mówił o opracowaniu „koncepcji bezpieczeństwa”

W grudniu 1999 r. został powołany do życia Związek Białorusi i Rosji. Jak sama nazwa wskazuje, to organizacja, która ma doprowadzić do zintegrowania wspomnianych krajów.

„Okrojona” wersja Związku Radzieckiego

Integracja ma mieć charakter wielopłaszczyznowy, przede wszystkim na polu gospodarczym – m.in. wspólne systemy podatkowe, walutowe czy celne – ale również wojskowym i wywiadowczym.

Choć formalnie oba kraje związkowe mają zachować pełną suwerenność, zdaniem wielu ekspertów to po prostu droga do częściowej odbudowy Związku Radzieckiego, czyli podporządkowania Rosji tym razem „tylko” jednego sąsiada.

Putin spotkał się z Łukaszenką w Moskwie

W środę i czwartek, tj. w dniach 5-6 kwietnia, Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin odbyli dwudniowe rozmowy w Moskwie. Jak ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną, satrapa Kremla najprawdopodobniej naciskał na Łukaszenkę, aby ich kraje pogłębiły integrację w ramach ZBiR-u.

Potwierdzają to doniesienia rosyjskiej agencji prasowej TASS, która poinformowała, że w czwartek Putin zapowiedział opracowanie nowej „koncepcji bezpieczeństwa” ZBIR-u. Putin wyjaśnił, że ma ona „odzwierciedlać wyzwania zewnętrzne”. Tłumacząc to w bardziej obrazowy sposób, chodzi o paranoiczny strach przed krajami NATO.

– Kwestia rozpoczęcia prac nad koncepcją bezpieczeństwa państwa związkowego (...) ma ogromne znaczenie. Dokument ten ma na celu sformułowanie podstawowych zadań naszego współdziałania w świetle rosnącego napięcia na zewnętrznych granicach naszych państw oraz rozpętanych przeciwko nam sankcjom i wojnie informacyjnej – oświadczył Putin w trakcie posiedzenia Najwyższej Rady ZBiR-u.

Putin: Będziemy wzmacniać systemy bezpieczeństwa

Podkreślił, że Białoruś i Rosja muszą zaangażować się szczególnie w „planowanie strategiczne”. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię rozmieszczenia na Białorusi w najbliższych miesiącach rosyjskiej taktycznej broni atomowej.

– Będziemy nadal wzmacniać systemy bezpieczeństwa państwa związkowego, gwarantując tym samym warunki dla jego trwałego, postępowego rozwoju społeczno-gospodarczego – uzupełnił Putin.

