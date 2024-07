Andrzej Duda o ataku na Donalda Trumpa. „Wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki”

W sobotę 13 lipca Donald Trump został postrzelony w prawe ucho podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. Były prezydent USA trafił do szpitala, a jego stan jest na tyle dobry, że już został wypisany.

„Zostałem postrzelony kulą, która przebiła górną część prawego ucha. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak, usłyszałem świst, strzały i od razu poczułem, jak kula przebija skórę. Było dużo krwi i wtedy zrozumiałem, co się dzieje. Boże, błogosław Amerykę!” – napisał były prezydent USA na portalu społecznościowym TRUTH Social. Napastnik został zabity. Zginął też jeden uczestnik wiecu, dwóch kolejnych jest w ciężkim stanie.

Próba zamachu na Donalda Trumpa. FBI wydało komunikat

Jak w pierwszych komunikatach przekazywały amerykańskie media, napastnik oddał wiele rozproszonych strzałów „z podwyższonej pozycji”. Miał znajdować się poza centralnym miejscem, gdzie odbywał się wiec. BBC dotarło do świadka zdarzenia, który powiedział, że alarmował służby o mężczyźnie, który czołgał się po dachu z karabinem. Służby nie potwierdziły, że dotarło do nich takie zgłoszenie.

FBI wydało komunikat w związku ze sprawą. „FBI zidentyfikowało Thomasa Matthew Crooksa, lat 20, z Bethel Park w Pensylwanii, jako osobę zaangażowaną w próbę przeprowadzenia zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa w dniu 13 lipca w Butler w Pensylwanii” – czytamy w oświadczeniu.

Andrzej Duda o ataku na Donalda Trumpa. „Wstrząsający moment”

Do zdarzenia odnoszą się politycy z całego świata. Głos zabrali także przedstawiciele Polski. „Zamach na Prezydenta Donalda Trumpa to wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale dla całego wolnego i demokratycznego świata. Panie Prezydencie, wraz z Pana Najbliższymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli dziękuję Bogu za ocalenie Pana życia. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia z nadzieją, że odniesione obrażenia nie są dotkliwe i szybko odzyska Pan pełnię sił” – napisał Andrzej Duda na portalu X (dawnym Twitterze – red.). „Z żalem przyjąłem wiadomość, że kule wystrzelone przez zamachowca trafiły uczestników spotkania wyborczego z Prezydentem Donaldem Trumpem. Łączę się w modlitwie z Najbliższymi i Przyjaciółmi Ofiar zamachu” – dodał prezydent.

„Życzę prezydentowi Donaldowi Trumpowi szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Przemoc nigdy nie jest odpowiedzią na różnice polityczne w demokracji. Jestem pewien, że jest to jedna rzecz, co do której wszyscy możemy się zgodzić bez cienia wątpliwości” – podkreślił premier Donald Tusk. „Atak na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa jest wstrząsający i niedopuszczalny. Wyrażam kondolencje bliskim ofiary zamachu. To tragiczne wydarzenie pokazuje, do czego prowadzi szerząca się nienawiść. Ta niepohamowana agresja musi budzić sprzeciw” – stwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Ten moment przejdzie do historii. Tak Trump zachował się po próbie zamachu na jego życieCzytaj też:

Chcieli usunąć z urzędu władze Ukrainy. Prokuratura przedstawiła im zarzuty