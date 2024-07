To on miał strzelać do Donalda Trumpa. FBI wydała komunikat

Donald Trump przeżył próbę zamachu na jego życie, do której doszło podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. „Zostałem postrzelony kulą, która przebiła górną część prawego ucha. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak, usłyszałem świst, strzały i od razu poczułem, jak kula przebija skórę. Było dużo krwi i wtedy zrozumiałem, co się dzieje. Boże, błogosław Amerykę!” – napisał były prezydent USA na portalu społecznościowym TRUTH Social. Wiadomo, że stan Donalda Trumpa jest stabilny, a on sam już opuścił szpital. Napastnik został zabity.

Do zdarzenia odniósł się Joe Biden. – W USA nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc. To chore, to chore – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych podczas konferencji prasowej. – Najważniejsze jest to, że wiec Donalda Trumpa powinien móc odbywać się pokojowo i bez żadnych problemów. Sama idea, że w USA dochodzi do przemocy politycznej jest nie do pomyślenia. Wszyscy muszą to potępić. Wszyscy – stwierdził.

FBI wydała komunikat. Alarmujące słowa świadka

Jak w pierwszych komunikatach przekazywały amerykańskie media, napastnik oddał wiele rozproszonych strzałów „z podwyższonej pozycji”. Miał znajdować się poza centralnym miejscem, gdzie odbywał się wiec. BBC dotarło do świadka zdarzenia, który powiedział, że alarmował służby o mężczyźnie, który czołgał się po dachu z karabinem. Służby nie potwierdziły, że dotarło do nich takie zgłoszenie.

Przed godziną 8:00 FBI wydało oświadczenie. „FBI zidentyfikowało Thomasa Matthew Crooksa, lat 20, z Bethel Park w Pensylwanii, jako osobę zaangażowaną w próbę przeprowadzenia zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa w dniu 13 lipca w Butler w Pensylwanii” – czytamy w oświadczeniu. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności sprawy. Zaapelowano do osób, które mają jakiekolwiek informacje o przebiegu zdarzenia, aby zgłaszały się do służb.

