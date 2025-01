Niemcy. Tragiczny wypadek niedaleko polskiej granicy. Nie żyją dwie osoby, kilkanaście jest rannych

Tragedia na niemieckiej autostradzie A11 w pobliżu granicy z Polską. Niemieckie media informują o wypadku, w wyniku którego zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych, w tym cztery ciężko. Do zdarzenia doszło w autokarze zmierzającym z Berlina do Szczecina.

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce około godziny 15:00 na odcinku autostrady A11, między węzłami Uckermark a Schmölln. Autobus należący do firmy Flixbus, z nieznanych przyczyn, przewrócił się na bok podczas zjazdu na parking. Na ten moment niemieckie służby ratunkowe potwierdzają, że w wypadku życie straciły dwie osoby. Pozostałe ofiary odniosły obrażenia, z czego cztery osoby są w stanie ciężkim. Trwa akcja ratunkowa Akcja ratunkowa nadal trwa. Na miejsce zdarzenia przybywają kolejne zespoły ratunkowe, a na pobliskim parkingu ustawiono namiot medyczny, w którym poszkodowanym udzielana jest pomoc. Według ustaleń niemieckich mediów, w autobusie podróżowało łącznie 15 osób. Potwierdzono również, że w chwili zdarzenia panowały trudne warunki pogodowe – silny wiatr oraz śliska nawierzchnia. Dziennikarka RMF FM ustaliła, że pojazd miał rejestrację ze Szczecina. Na chwilę obecną autostrada w kierunku Szczecina pozostaje całkowicie zablokowana. Niemieckie służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności oraz unikanie podróży tym odcinkiem drogi, jeśli to możliwe.

