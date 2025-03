Zełenski o kłótni z Trumpem. Wystosował mocny apel

Wołodymyr Zełenski opublikował w sieci wpis, w którym po raz kolejny zapewnił o swojej gotowości do rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Prezydent Ukrainy podkreślił, że „Ukraina jest w pełni zaangażowania w działania, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny”.

Zełenski: Ukraina jest gotowa na negocjacje

„Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej podejść do stołu negocjacyjnego, aby doprowadzić do trwałego pokoju. Zapewniam, że nikt bardziej nie pragnie pokoju, niż Ukraińcy” – tłumaczył polityk. Przy okazji dodał, że „on i jego współpracownicy są w pełni gotowi do współpracy na rzecz pokoju pod silnym przywództwem Donalda Trumpa”.

Jak czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego, pierwszym krokiem w stronę pokoju powinno być uwolnienie więźniów oraz swoisty rozejm w przestrzeni powietrznej, który miałby obejmować m.in. zakaz bombardowania obiektów infrastruktury cywilnej i energetycznej.

„Kolejnym etapem miałby być rozejm na morzu. Następnie chcemy bardzo szybko przejść przez wszystkie kolejne etapy i współpracować z USA w celu uzgodnienia silnego ostatecznego porozumienia” – zaznaczył ukraiński przywódca po raz kolejny dziękując Stanom Zjednoczonym za dostarczenie Javelinów.

Zełenski o spotkaniu z Trumpem

Prezydent Ukrainy odniósł się także do burzliwego spotkania w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca przyznał, że nie przebiegało ono w taki sposób, w jaki powinno. „Szkoda, że tak się stało. Nadszedł czas, żeby wszystko naprawić. Chcielibyśmy, aby współpraca i komunikacja w przyszłości były owocne i konstruktywne” – napisał.

Z wpisu Wołodymyra Zełenskiego wynika, że Ukraina nadal jest gotowa popisać ze Stanami Zjednoczonymi umowę ws. minerałów. Prezydent podkreślił, że „jego kraj postrzega ją jako krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukraińców”.

