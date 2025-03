Delegacje USA i Ukrainy spotkają się w przyszłym tygodniu? Jest miejsce

Dziennikarka stacji Fox News jako pierwsza podała, że kolejna seria rozmów USA-Ukraina odbędzie się w przyszłym tygodniu. Informacje dziennikarza portalu Axios różnią się jednak nieco od jej doniesień. Delegacje miałyby spotkać się dzień wcześniej. Ujawniono też miejsce możliwego spotkania. To stolica Arabii Saudyjskiej – Rijad.

Jeszcze jedno spotkanie USA-Ukraina

Barak Rawid twierdzi, że szczegóły spotkania zostały uzgodnione 5 marca podczas rozmowy szefa gabinetu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – Andrija Jermaka, z doradcą prezydenta USA Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego – Michaelem Waltzem.

Według Jacqui Heinrich z Fox News w rozmowach udział wezmą m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

Spotkanie zapowiadał zresztą w Brukseli sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W czwartek 6 marca mówił on, że zespoły negocjatorskie z obu krajów wznowiły pracę i zaznaczał, że w kolejnym tygodniu odbędzie się „znaczące spotkanie”.

W lutym w Rijadzie spotykały się już delegacje Stanów Zjednoczonych i Rosji. Generał Keith Kellogg mówił później, że USA otrzymały z Kremla listę warunków, której z kolei nie przedstawiła Ukraina. Twierdził wówczas, że sam opowiadałby się za odwieszeniem wsparcia dla Kijowa dopiero po podpisaniu umowy o minerałach.

Trump zawiesił pomoc dla Ukrainy

Prezydent USA na początku tygodnia wstrzymał wszelką amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy. Potwierdził to Biały Dom. Jak podano, decyzja ta ma wynikać z chęci „upewnienia się, że ewentualne wsparcie przyczynia się do rozwiązania” konfliktu.

– Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju. Potrzebujemy, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do jego rozwiązania – oświadczył przedstawiciel Białego Domu. Fox News ustaliła, że decyzja ta dotyczy wszelkich form pomocy, w tym broni będącej w drodze do Ukrainy, również tej znajdującej się już w Polsce.

