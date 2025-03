Trump po rozmowach z Putinem. „Bardzo dobre i produktywne”

„Wczoraj odbyliśmy bardzo dobre i produktywne rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta okropna, krwawa wojna w końcu dobiegnie końca” – napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Dalej prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że w tej chwili „tysiące ukraińskich żołnierzy jest całkowicie otoczonych przez wojsko rosyjskie i znajduje się w bardzo złej i bezbronnej sytuacji”, a on sam „zwrócił się z usilną prośbą do prezydenta Putina o darowanie im życia”. „To byłaby straszna masakra, jakiej nie widziano od II wojny światowej. Niech Bóg błogosławi ich wszystkich!!!” – czytamy.

Spotkanie Putin-Witkoff

Nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do rozmowy między Trumpem a Władimirem Putinem. Wiadomo za to, że w czwartek wieczorem prezydent Rosji przyjął Steve’a Witkoffa, specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, który tego samego dnia przybył do Moskwy.

Rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją mają związek z przyjętą już na początku tygodnia przez Kijów propozycją Waszyngtonu o 30-dniowym zawieszeniu broni. Dojść do niego miałoby natychmiast po wyrażeniu zgody przez Moskwę, do czego przekonać ją miały właśnie czwartkowe rozmowy.

Putin o „niuansach”

Jeszcze przed rozmowami z Witkoffem Putin komentował propozycję następująco: „Zgadzamy się z propozycją zaprzestania działań wojennych, ale powinno to doprowadzić do trwałego pokoju i usunięcia podstawowych przyczyn tego kryzysu”.

Prezydent Rosji wskazywał pewne „niuanse”, które mogłyby utrudniać szybkie zawieszenie broni. Wśród nich m.in. kwestię obwodu kurskiego oraz linii frontu. – Rosyjscy wojskowi są teraz w ofensywie na wszystkich obszarach frontu i tworzą warunki, w których będą blokować lub otaczać duże formacje Ukrainy. Jak więc (Ukraińcy – red.) zamierzają wykorzystać te 30 dni? – pytał Putin.

Piątkowy wpis Trumpa we fragmencie, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych wspomina o znajdujących się w bardzo złej sytuacji Ukraińcach, zdaje się częściowo podtrzymywać tę narrację.

