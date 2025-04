Przełom u papieża Franciszka. Ważne wieści z Watykanu

W środę 16 kwietnia papież Franciszek spotkał się z kierownictwem i personelem Polikliniki Gemelli, Uniwersytetu Katolickiego oraz Dyrekcji Zdrowia i Higieny Państwa Watykańskiego. Jak podaje Vatican News, to pierwsza oficjalna audiencja Ojca Świętego po ostatniej hospitalizacji, która zakończyła się w drugiej połowie marca.

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że z papieżem spotkało się ok. 70 osób, które opiekowały się nim w czasie pobytu w klinice. Spotkanie trwało ok. 20 minut. Papież Franciszek podziękował za okazaną pomoc i zapewnił, że modli się w intencji osób, które okazały mu wsparcie. Poprosił także o modlitwę za niego.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Najnowsze informacje

Wczoraj Stolica Apostolska opublikowała najnowszy komunikat o stanie zdrowia papieża Franciszka. „Stan zdrowia Papieża nadal się poprawia, szczególnie w zakresie sprawności ruchowej, oddychania i głosu” – podano w oświadczeniu.

„Ojciec Święty coraz rzadziej korzysta z podawanego tlenu; wysokoprzepływowa tlenoterapia jest stosowana rzadko i jedynie w celach terapeutycznych, głównie wieczorami i kiedy wystąpi taka potrzeba” – dodali przedstawiciele Watykanu. Pod znakiem zapytania pozostaje, czy Ojciec Święty weźmie udział w uroczystościach z okazji Triduum Paschalnego.

Papież Franciszek kilka dni temu skierował przesłanie do pielgrzymów. „W obliczu trudności, które widzimy w świecie i odczuwamy w naszych sercach, zachęcam was do wytrwałości w modlitwie, świadcząc każdego dnia o nadziei, która czyni nas solą ziemi” – napisał Ojciec Święty. „Zwracam się w szczególności do tych spośród was, którzy są chorzy i w podeszłym wieku: przeżywajmy ten czas próby, kontemplując Pana Jezusa na krzyżu, źródło pocieszenia i zbawienia” – dodał.

