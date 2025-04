Triduum Paschalne 2025. Czy katolicy powinni iść do kościoła?

Ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, podkreślił, że Triduum Paschalne to najważniejszy czas w życiu Kościoła. – To jest czas, w którym Kościół obchodzi największe i najważniejsze tajemnice wiary. To jest czas, w którym próbujemy być blisko Chrystusa, który sam wydał się na śmierć, by otworzyć nam drogę życia. Życia, które nie kończy się nigdy – powiedział.

Trzy wymiary Wielkanocy. O tym powinni pamiętać katolicy

Z kolei ks. Paweł Bucki, kustosz Sanktuarium Narodowego św. Andrzeja Boboli w Warszawie, omówił kilka wymiarów Świąt Wielkiej Nocy. Jezuita podkreślił, że wymiar odnoszący się do tradycji i zwyczajów jest często przeceniany, bo najważniejsze jest duchowe przeżywanie liturgii Wielkiego Tygodnia.

– Mamy liturgię, która zaczyna się w Wielki Czwartek, jest kontynuowana w Wielki Piątek i trwa aż do Wigilii Paschalnej z soboty na niedzielę – już to mówi nam, jak ważna to liturgia. To uczestniczenie z bliska w ostatnich godzinach życia Chrystusa. Jest zaproszeniem, by przeżywać największe tajemnice życia nas, chrześcijan – powiedział ks. Bucki.

Zachęcił też do wewnętrznego przygotowania się na zmartwychwstanie Chrystusa, a także „poszukania tego, co pomaga nam wyciszyć zewnętrzne bodźce, by odkryć to, co jest najważniejsze, czyli naszą nadzieję na to, że Pan Bóg wszedł w życie człowieka, aby go zbawić”.

Triduum Paschalne 2025. Czy katolicy muszą iść do kościoła?

Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek (17 kwietnia). Tego dnia w Kościele katolickim odprawiana jest msza święta na pamiątkę ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Piątek upamiętnia śmierć Chrystusa na krzyżu, a Wielka Sobota to czas oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa.

W każdy z tych dni katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia w nabożeństwach. Niemniej jednak kapłani zachęcają, aby brać w nich udział i w sposób duchowy przygotować się do przeżywania Świąt Wielkanocnych.

