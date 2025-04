Trump pisze do Putina po atakach na Kijów. „Władimirze, STOP!”

Po ostatnich rosyjskich atakach na Kijów Donald Trump postanowił osobiście zaapelować do Władimira Putina. Za pośrednictwem platformy TruthSocial wezwał go do opamiętania.

W nocy ze środy na czwartek 24 kwietnia ukraińska stolica została zaatakowana przez rosyjskie drony. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała, że w wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób. Wśród ponad 70 rannych znalazły się także dzieci oraz kobieta w ciąży. Wojna w Ukrainie. Krwawy atak na Kijów W związku z rosyjską aktywnością w zachodniej części Ukrainy, swoje myśliwce poderwała też Polska. W stan najwyższej gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. O tych działaniach poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – zaznaczono w komunikacie. Operację zakończono około 7 rano. Trump do Putina: Władimirze, STOP! Nocne wydarzenia na ukraińskim niebie skomentował prezydent USA Donald Trump. W swoim wpisie na platformie TruthSocial zwrócił się wprost do prezydenta Rosji Władimira Putina. „Nie jestem zadowolony z rosyjskich ataków na Kijów. Niepotrzebne i w bardzo złym momencie. Władimirze, STOP! 5000 żołnierzy ginie tygodniowo. Doprowadźmy do porozumienia pokojowego!” – apelował. Dzień wcześniej Trump rugał Zełenskiego W środę 23 kwietnia Donald Trump krytykował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za wypowiedź, w której prezydent Ukrainy przekazał, że nie zalegalizuje okupacji Krymu przez Rosję. „Wołodymyr Zełenski chełpi się na pierwszej stronie »The Wall Street Journal«: »Ukraina nie uzna za legalną okupacji Krymu. Tutaj nie ma o czym rozmawiać«. Ta wypowiedź jest bardzo szkodliwa dla negocjacji pokojowych z Rosją” – pisał Trump również na Truth Social. Czytaj też:

