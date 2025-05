O tej kurze mówi cały świat. Nietypowe jajko wstrząsnęło hodowcami

Josh Elkington mieszka w miejscowości Budle w Kornwalii w Wielkiej Brytanii. Na co dzień zajmuje się hodowlą drobiu. Gdy ostatnio udał się do kurnika, aby zwyczajowo zebrać jajka od swoich zwierząt, doznał sporego szoku. To, co zobaczył, przerosło jego oczekiwania.

Na grzędzie znalazł jajko przypominające „czekoladowego Maltesersa”, czyli kultowego czekoladowego cukierka. O swoim znalezisku poinformował media, które natychmiast nagłośniły to wydarzenie.

twitter

O tej kurze mówi cały świat

O Joshu Elkingtonie i jego kurze rasy brahma o imieniu Julie natychmiast zrobiło się głośno. Podekscytowany hodowca zdecydował się wystawić nietypowe jajko na aukcji, a pieniądze z niej zobowiązał się przekazać na cele dobroczynne – konto organizacji charytatywnej Devon Rape Crisis, działającej na rzecz osób, które doświadczyły przemocy seksualnej.

Jesteśmy zachwyceni, że mamy coś, co jest tak rzadkie, że występuje niemal raz na miliard. Jesteśmy podekscytowani, że możemy to pokazać ludziom – powiedział Josh Elkington w rozmowie z BBC.

Cena jajka przerosła oczekiwania hodowcy

Gdy hodowca wystawiał jajko na aukcję, zapewne nie przypuszczał, że osiągnie ono tak bajońską sumę. Okazało się, że wylicytowano je za 420 funtów, czyli około 2100 zł.

To było zupełnie niespodziewane. Godzinami śmialiśmy się z tego, jak małe jest to jajko – przyznał właściciel.

Brytyjscy dziennikarze, stwierdzili, że znalezisko hodowcy jest wydarzeniem „jednym na miliard”. Nic w tym dziwnego. Według danych Brytyjskiej Rady Przemysłu Jajecznego, w Wielkiej Brytanii rocznie produkuje się blisko 12 miliardów jaj.

Czytaj też:

Zdumiewający język głowonogów. Rewolucyjne odkrycie z głębin oceanuCzytaj też:

Nietypowe okrycie naukowców w Niemczech. Natrafili na cmentarz rzymskich koni