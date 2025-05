Zdumiewający język głowonogów. Rewolucyjne odkrycie z głębin oceanu

Zespół badaczy z École Normale Supérieure we Francji odkrył, że mątwy – głowonogi spokrewnione z kałamarnicami i ośmiornicami – mogą przekazywać sobie sygnały, poruszając jedną ze swoich dziesięciu kończyn w kierunku innego osobnika.

Mątwy to inteligentne bezkręgowce, które potrafią zmieniać kolor skóry, wytwarzać chmurę atramentu i z powodzeniem unikać drapieżników. Nowe badania sugerują, że ich spryt sięga znacznie dalej – do zdolności komunikowania się.

Naukowcy przeanalizowali zachowania dwóch gatunków – Sepia officinalis, czyli mątwy lekarskiej, oraz Sepia bandensis, znanej jako mątwa karłowata. Obserwując je w akwarium, odkryli cztery schematy ich falujących ruchów – w górę, na boki, ukośnie i w kierunku czubka głowy.

Komunikacja za pomocą ruchu

Eksperyment polegał na nagraniu tych ruchów i ich odtworzeniu innym mątwom. Co ciekawe, stworzenia odpowiadały na nagranie własnym ruchem – szczególnie, gdy film był wyświetlany w naturalnej pozycji, a nie odwrócony do góry nogami. Ale to nie koniec – badacze zauważyli, że machanie wywołuje subtelne fale w wodzie, które inne osobniki mogą wykrywać za pomocą zmysłu mechanorecepcji, czyli zdolności odbierania bodźców fizycznych, takich jak drgania i dotyk.

Aby potwierdzić tę hipotezę, naukowcy użyli hydrofonu – specjalnego podwodnego mikrofonu – aby zarejestrować generowane fale. Odtwarzając je w różnych sekwencjach, zauważyli, że mątwy reagowały jedynie na oryginalny, niezmieniony układ drgań.

Choć eksperyment wymaga dalszej weryfikacji i nie został jeszcze poddany recenzji naukowej, badacze są przekonani, że ich odkrycie może być przełomowe. Może ono bowiem rzucić nowe światło na formy komunikacji u głowonogów i dostarczyć cennych informacji o zjawiskach konwergencji ewolucyjnej między kręgowcami a bezkręgowcami.

