Pierwsza liturgia Leona XIV. Ojciec Święty wspomniał Ignacego Antiocheńskiego

Kilkanaście godzin po tym, jak na następcę św. Piotra przyjmując imię Leon XIV wybrany został Robert Prevost, Ojciec Święty odprawił pierwszą Mszę Świętą. Ta odbyła się w Kaplicy Sykstyńskiej i skierowana została do kardynałów.

Przemawiając po angielsku Ojciec Święty powiedział: „Kiedy świętujemy dziś rano, zapraszam was do świętowania cudów, które uczynił Pan, i błogosławieństw, które nadal na nas zsyła”.

Komentując swój wybór Leon XIV zwrócił się do kardynałów. – Wezwaliście mnie, abym został pobłogosławiony tą misją – powiedział. – Wiem, że mogę polegać na każdym z was, że będziecie ze mną kroczyć – dodał.

– Jesteśmy bowiem ludem, który Bóg wybrał jako swój, abyśmy głosili cudowne dzieła Tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości – powiedział Ojciec Święty.

Leon XIV mówił o trudach wiary

Dalej przemawiając w Kaplicy Sykstyńskiej stwierdził, że są sytuacje, w których nie jest łatwo głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo. Wspominaj o sytuacjach, w których „wierzący są wyśmiewani, sprzeciwia się im, pogardza nimi lub w najlepszym przypadku toleruje się ich i lituje nad nimi”.

– Brak wiary często tragicznie wiąże się z utratą sensu życia, naruszeniem godności człowieka – mówił papież.

Ojciec Święty ocenił, że „również dzisiaj istnieje wiele sytuacji, w których Jezus, chociaż ceniony jako człowiek, jest sprowadzany do charyzmatycznego przywódcy lub nadczłowieka”. – Dotyczy to nie tylko niewierzących, ale także wielu ochrzczonych chrześcijan, którzy w ten sposób kończą, na tym poziomie, żyjąc w stanie praktycznego ateizmu – powiedział.

– To jest świat, który został nam powierzony, świat, w którym, jak nauczał nas papież Franciszek tak wiele razy, jesteśmy wezwani do dawania świadectwa naszej radosnej wiary w Jezusa Zbawiciela. Dlatego też istotne jest, abyśmy i my powtórzyli za Piotrem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” – zacytował ewangelię wg św. Mateusza Ojciec Święty.

Papież podkreśli, że „istotne jest, aby czynić to przede wszystkim w naszej osobistej relacji z Panem, w naszym zaangażowaniu w codzienną drogę nawrócenia”. Dopiero w następstwie należy czynić to jako kościół. – Mówię to przede wszystkim sobie, jako następcy Piotra, rozpoczynając moją misję jako biskup Rzymu – podkreślił.

Ojciec Święty przywołał postać Ignacego Antiocheńskiego

Leon XIV przywołał w przemówieniu postać Ignacego Antiocheńskiego, który zginął śmiercią męczeńską niemal 2 tys. lat temu. – Ignacy mówił o tym, że zostanie pożarty przez dzikie bestie na arenie, i tak się stało, ale jego słowa odnoszą się bardziej ogólnie do niezbędnego zobowiązania wszystkich tych w Kościele, którzy sprawują posługę władzy – mówił Ojciec Święty.

– To odsunięcie się, aby Chrystus mógł pozostać, uczynienie siebie małym, aby mógł być znany i uwielbiony, poświęcenie się w pełni, aby wszyscy mieli okazję poznać i pokochać Go – powiedział papież.

– Niech Bóg udzieli mi tej łaski, dziś i zawsze, za kochającym wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła – wezwał.

Czytaj też:

Papież z Chicago. Leon XIV przełamuje wielowiekowe tabu w WatykanieCzytaj też:

Polak grał z papieżem w tenisa. Jaki jest prywatnie Leon XIV?