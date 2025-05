Żukowska sprowadza PiS na ziemię. Wymowne dane z „hołubionej Polonii z Chicago”

„Za granicą na wybory zarejestrowało się już ponad 450 tys. Polek i Polaków! To rekordowa liczba w wyborach prezydenckich, którą nadal możemy przebić” – przekonywał we wtorek minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Był to ostatni dzień na zgłoszenie się do spisu wyborców za granicą. Według Informacyjnej Agencji Radiowej w głosowaniu może wziąć udział 43 tys. Polaków z USA.

Anna-Maria Żukowska wbija szpilę PiS ws. głosowania Polonii z Chicago

Anna-Maria Żukowska z Lewicy podała w Wirtualnej Polsce, że „z wielkiej Polonii w Chicago, którą tak hołubi Prawo i Sprawiedliwość, to się chyba z pół miliona Polek i Polaków z pochodzenia, zarejestrowało do głosowania cztery tysiące”. Onet sprawdził, jakie będą zachowania Polonii z Chicago. Jedna z kobiet w Domu Podhalan stwierdziła, że „na pewno chętnie idą głosować ci, którzy planują powroty i za odłożone pieniądze stawiają domy i pensjonaty w Zakopanem i okolicach”.

Część Polaków świadomie nie zamierza głosować w wyborach, bo jak tłumaczą „nie wypada decydować o losach kraju, w którym się nie mieszka”. Podkreślają, że nie płacą w naszym kraju podatków, nie korzystają z usług publicznych i nie żyją codziennie w polskiej rzeczywistości stąd „nie powinni wpływać na decyzje, które bezpośrednio dotykają innych”.

Polka z Chicago o głosowaniu w wyborach prezydenckich. „Co ja się będę wtrącać?”

– Mamy tutaj rodzinę, dom, pracę. Co ja się będę wtrącać do Polski? – komentuje inna kobieta. – Szczerze? Nie wiemy, czego teraz potrzebują Polacy. Zresztą Polacy też nie wiedzą i nie rozumieją, czego potrzebują mieszkańcy USA i dlaczego podejmują takie, a nie inne wybory – wyjaśnia z kolei młode małżeństwo, które mieszka w Stanach Zjednoczonych od kilku lat.

