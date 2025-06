Ukraina pełna obaw po wyborach w Polsce. „Niewyobrażalna transformacja”

Politycy z całego regionu z uwagą przypatrywali się wyborom prezydenckim w Polsce. Szczególnie kwestia ta interesowała Ukraińców, którzy od ponad trzech lat opierają się rosyjskiej inwazji, wydatnie korzystając przy tym m.in. ze wsparcia naszego kraju.

Dla Ukraińców ważną kwestią jest nie tylko wsparcie militarne w postaci dostaw sprzętu, ale też nadzieja na integrację z Unią Europejską oraz NATO, dająca w przyszłości swoistą gwarancję bezpieczeństwa przed kolejną wojną.

Ukraińska polityk obawia się skutków wyborów w Polsce

– Polaryzacja polskiego społeczeństwa i jego odchylenie w kierunku izolacjonizmu są bardzo niepokojące. Wybór Polaków może skomplikować dialog w ramach UE i naszą integrację europejską. Smutne jest również to, że widzimy niewyobrażalną dotąd transformację Polski ze zwolennika Ukrainy w NATO w kraj, który może być przeciwko niej – oceniała Kłympusz-Cyncadze.

Jak podaje agencja informacyjna Interfax-Ukraina, posłanka ma wciąż nadzieję, że polscy politycy zauważą, iż jest to „zgubna” droga. – Ukraina stoi przed coraz poważniejszymi wyzwaniami, ponieważ wybory w Polsce są tylko częścią ogólnego trendu rosnącego izolacjonizmu, nawet tam, gdzie jest on śmiertelnie niebezpieczny. To wirus deficytu dorosłości, na który wolny świat nie ma jeszcze szczepionki – zauważała.

Kwaśniewski krytykował Nawrockiego za Ukrainę

Kwestia stosunku do Ukrainy rozgrzewała także polityków w naszym kraju. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w ostrych słowach oceniał ten punkt programu Karola Nawrockiego. – Z polskiej strony postulat, żeby Ukrainie nie pozwolić wejść do NATO, jest najbardziej idiotyczny, jaki można sobie wyobrazić – mówił pod koniec maja podczas debaty otwierającej 17. edycję Baltic Business Forum w Świnoujściu.

Były prezydent jasno wskazał, że integracja Ukrainy ze strukturami NATO nie tylko nie powinna być blokowana, ale wręcz musi być aktywnie wspierana przez Polskę. Przesunięcie granic Sojuszu o tysiąc kilometrów na wschód oraz przyjęcie do NATO „najlepiej wyszkolonej, sprawdzonej w wojnie XXI wieku” armii to, jego zdaniem, strategiczne wzmocnienie nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu.

