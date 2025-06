Iran wystrzelił rakiety. Co z ewakuacją Polaków? Szef KPRM zabrał głos

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa. Kanał informacyjny Euronews opublikował najnowsze dane dot. zarówno ostatnich wymian ognia, ofiar śmiertelnych czy osób, które są ranne. 15 czerwca (trzeci dzień od wybuchu konfliktu zbrojnego) w Teheranie doszło do eksplozji, po której izraelskie wojsko wydało komunikat, informując o „długiej liście celów”, zapowiadając kolejne ataki. Iran wystrzelił zaś serię rakiet – m.in. w kierunku Tel Awiwu (w sieci znajdują się nagrania, podczas których słychać wybuchy). Jerozolima posłała rakiety w kierunku zakładów nuklearnych w Isfahanie. Celem były także wyrzutnie rakiet balistycznych czy systemów obrony powietrznej. Żołnierze zaatakowali łącznie kilkadziesiąt obiektów.

Jeśli chodzi o poniedziałek – wymiana ognia trwa od samego rana. Teheran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, co doprowadziło do uruchomienia alarmów przeciwlotniczych na terenie całego kraju. Odłamki, które runęły na ziemię (w północnej i środkowej części państwa) raniły łącznie 67 osób. Od początku wojny (czyli od 13 czerwca) zginęło 230 osób. W niedzielę Jerozolima podała, że liczba ofiar wynosi 224 osoby. 1277 – to natomiast liczba rannych. Teheran informował natomiast o 16 ofiarach śmiertelnych i setkach osób, które odniosły mniejsze lub większe obrażenia.

Jedno jest pewne – pilnie należy zabrać obywateli Polski z obszarów Bliskiego Wschodu. Jak informowało ministerstwo spraw zagranicznych, że potrzebuje tego ponad 200 osób – tyle zarejestrowało się w systemie Odyseusz (to portal internetowy, który m.in. ułatwia kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi).

Nowe informacje ws. ewakuacji. Ma być „nieodpłatna”

15 czerwca szef resortu obrony – Władysław Kosiniak-Kamysz – zapewniał, że władza „cały czas pomaga obywatelom chcącym opuścić Bliski Wschód”. Tego samego dnia wieczorem głos w sprawie ewakuacji zabrał także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wskazał, że MSZ organizuje akcję. „Przygotowane są zarówno loty wojskowe jak i lotnictwo cywilne, o ile warunki na to pozwolą” – poinformował.

Podkreślił też, że – wbrew niektórym medialnym doniesieniom – powrót do kraju będzie dla rodaków „nieodpłatny”.

