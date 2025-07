Nagła wizyta szefa NATO w USA. W tle tajemnicza zapowiedź Trumpa

Mark Rutte w Waszyngtonie pojawi się w poniedziałek i pozostanie w USA do wtorku. Sekretarz generalny NATO spotkać ma się między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem, sekretarzem stanu Marco Rubio i sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. NATO w komunikacie prasowym nie informuje o oficjalnym powodzie wizyty. Jej termin zbiega się jednak z niedawnymi zapowiedziami Trumpa, w których prezydent USA sugerował, że Stany są gotowe dostarczyć Ukrainie broń za pośrednictwem NATO, a w poniedziałek wygłosi ważne oświadczenie, które ma dotyczyć Rosji.

– Jestem rozczarowany Rosją, ale zobaczymy, co się stanie w ciągu następnych kilku tygodni – mówił Trump w wywiadzie dla stacji NBC News.

Trump zmienia zdanie w sprawie Ukrainy?

Dotychczas administracja Donalda Trumpa realizowała wyłącznie dostawy broni, które zatwierdzał jeszcze poprzedni prezydent Joe Biden. Na początku lipca Biały Dom czasowo wstrzymał niektóre dostawy, jednak część z nich została już wznowiona, a Trump zapowiadał, że USA wyślą Ukrainie kolejne partie sprzętu.

Co więcej, z doniesień amerykańskich mediów wynika, że Donald Trump po raz pierwszy od objęcia urzędu ma rozważać przyznanie dodatkowych środków finansowych Ukrainie. Według rozmówców stacji CBS News, taka decyzja miałaby być sygnałem ostrzegawczym dla Rosjan, którzy w ostatnich dniach zintensyfikowali ataki z wykorzystaniem rakiet i dronów na ukraińskie miasta. Trump w ostatnich tygodniach wypowiadał się krytycznie o Władimirze Putinie. Jak stwierdził, rosyjski przywódca „nie traktuje ludzi właściwie” i „zabija zbyt wielu ludzi”.

W niedzielę republikański senator Lindsey Graham w wywiadzie dla telewizji CBS przyznał, że w nadchodzących dniach spodziewa się „rekordowych” dostaw broni dla Ukrainy. I dodawał, że jego zdaniem „dojdzie do zmiany”, a konflikt zbliża się do punktu zwrotnego. – Przez sześć miesięcy prezydent Trump próbował zachęcić Putina do rozmów. Ataki się nasiliły, a nie osłabły. Jednym z największych błędów popełnionych przez Putina było to, że próbował ograć Trumpa – mówił senator.

Zmasowane ataki Rosjan na ukraińskie miasta

W nocy z piątku na sobotę Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak między innymi na Łuck i Lwów. Mer Lwowa przyznał, że był to największy w ostatnim czasie atak na miasto. Rannych zostało dziewięć osób, w tym dwójka dzieci. W sobotę, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, rosyjskie wojsko wystrzeliło w kierunku Ukrainy co najmniej 597 dronów i 26 pocisków rakietowych.

