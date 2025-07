Donald Trump groził Władimirowi Putinowi zbombardowaniem Moskwy. „Nie będę miał wyboru”

Donald Trump powiedział w 2024 r. na prywatnym spotkaniu darczyńców, że kiedyś próbował powstrzymać Władimira Putina przed atakiem na Ukrainę, grożąc „zbombardowaniem Moskwy” w odwecie – wynika z nagrania dostarczonego CNN. Prezydent USA miał zapewnić swojego rosyjskiego odpowiednika, że „nie będzie miał wyboru”. Putin miał początkowo nie uwierzyć Trumpowi, a potem traktować te doniesienia na poważnie w 10 proc., co miało wystarczyć.

Amerykański przywódca stwierdził później, że podobne ostrzeżenie otrzymał Xi Jinping w związku z potencjalną inwazją Chin na Tajwan. Ucierpieć w takiej sytuacji miał Pekin. Przywódca Chin także miał nie uwierzyć. – Myślał, że zwariowałem – relacjonował Trump. Zaznaczył jednak, że „nigdy nie miał problemu” z Xi Jinpingiem. Uwagi rzucane przez Trumpa pojawiły się w okresie, kiedy wysuwał swoją kandydaturę na drugą kadencję. Do zbiórek miało dojść w 2024 r. w Nowym Jorku i na Florydzie.

Donald Trump groził Władimirowi Putinowi i Xi Jinpingowi zbombardowaniem Moskwy i Pekinu

Taśmy Trumpa pozyskali potem dziennikarze polityczni Josh Dawsey, Tyler Pager i Isaac Arnsdorf, którzy szczegółowo opisali niektóre z nich w książce „2024: Jak Trump odzyskał Biały Dom, a Demokraci stracili Amerykę”. Otoczenie amerykańskiego przywódcy nie chciało komentować nagrań. Trump przekonywał, że nie dopuściłby do wojny w Ukrainie i Strefie Gazy, gdyby to on był prezydentem zamiast Joe Bidena.

We wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że jest „bardzo niezadowolony z Putina”, nawiązując do oporu rosyjskiego przywódcy wobec porozumienia pokojowego. Putin ma „gadać bzdury”, a rozmowy utknęły w martwym punkcie, przy eskalacji rosyjskich nalotów. Trump zasygnalizował również poparcie dla dużego senackiego projektu ustawy o sankcjach przeciwko Rosji oraz dostaw obrony powietrznej dla Ukrainy.

