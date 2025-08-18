Zaskakujące wieści z USA. Taką prośbę Trump skierował do Zełenskiego

Donald Trump podczas szczytu na Alasce rozmawiał w cztery oczy z Władimirem Putinem.Steve Witkoff w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie z Rosją, na mocy którego zarówno USA, jak i inne państwa, będą mogły skutecznie zaoferować Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa podobne do tych zawartych w art. 5 NATO.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy przywódcy Ameryki i Rosji ustalili coś więcej w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Trump spotka się z Zełenskim. Bez udziału Polski

W poniedziałek 18 sierpnia Donald Trump będzie rozmawiał z Waszyngtonie z Wołodymyrem Zełenskim. Następnie do rozmów dołączą m.in. Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Emmanuel Macron, Friedrich Merz oraz Giorgia Meloni. Przy negocjacyjnym stole zabraknie przedstawiciela Polski.

Na kilka godzin przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy, Donald Trump zamieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym podkreślił, że „będzie to niezwykle ważny dzień w Białym Domu”. „Nigdy wcześniej nie mieliśmy tutaj tylu europejskich liderów jednocześnie. To wielki zaszczyt dla Ameryki! Zobaczymy, jakie będą rezultaty” – stwierdził.

Spotkanie Trump-Zełenski. Zaskakująca prośba z USA

Tymczasem media ujawniają pierwsze szczegóły dotyczące spotkania w Białym Domu. Agencja Ukrinform podała, że zanim Wołodymyr Zełenski uda się na rozmowę z Donaldem Trumpem, ma odbyć spotkanie z gen. Keithem Kellogiem, specjalnym wysłannikiem USA ds. Ukrainy i Rosji.

Portal Anxios przekazał, że strona amerykańska miała wystosować do Ukraińców zaskakujące pytanie. Dotyczyło ono tego, w co będzie ubrany ukraiński prezydent.

Według nieoficjalnych doniesień, to właśnie kwestia braku garnituru miała się przyczynić do fiaska rozmów między politykami podczas spotkania w lutym tego roku. Zirytowany ubiorem ukraińskiego przywódcy miał być nie tylko Donald Trump, ale także wiceprezydent J.D. Vance.

Tym razem Wołodymyr Zełenski ma mieć na sobie czarną marynarkę, w której widzieliśmy go m.in. w trakcie szczytu NATO w Hadze. Prezydent pokazał się w tak formalnym stroju po raz pierwszy od momentu wybuchu wojny. Donald Trump miał wówczas komplementować ubiór polityka.

