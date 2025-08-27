Zmiany w niemieckiej polityce. Przyjmą kolejnych Afgańczyków

Niemiecki dziennik "Die Welt" przekazał informację o zwrocie rządu w Berlinie w kwestii około 2 000 Afgańczyków. Sprawa ciągnie się kilka lat, od przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów. Niemiecki rząd obiecał afgańskim współpracownikom Bundeswehry, dziennikarzom i obrońcom praw człowieka możliwość przybycia do Niemiec. W maju 2025 nowy minister spraw wewnętrznych zadecydował, aby w przypadku każdego Afgańczyka przeprowadzać wstępną kontrolę bezpieczeństwa.

Afgańczycy czekają na niemieckie wizy. Składają skargi na niemiecki rząd

W Pakistanie na możliwość przybycia do Niemiec czeka około dwóch tysięcy Afgańczyków. Niemieckie sądy wydały prawie 20 orzeczeń sądowych, zgodnie z którymi na MSZ będą nakładane kary finansowe w przypadku odnawiania wydania wiz Afgańczyków, którzy otrzymali zgody na przyjazd do Niemiec.

Niemieckie ministerstwo ugięło się pod presją opinii publicznej oraz zastosuje się do wyroków sądów.

Zwrot w niemieckiej polityce. Rząd zastosuje się do wyroków sądu

– Osoby te nie muszą wnosić skarg. Jesteśmy związani prawem i ustawami, a to oznacza moim zdaniem, że musimy je wypełniać. Należy to zrobić szybko – powodzian niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul. Niemcy nie zrezygnują jednak z kontroli bezpieczeństwa.

Telewizja publiczna ARD podała, że w najbliższych dniach Pakistan opuści kilka afgańskich rodzin, które rejsowymi samolotami udadzą się do Niemiec. Rodziny te otrzymały wcześniej zgody na przyjęcie przez Niemcy i wniosły skargi do niemieckich sądów na władze w Berlinie.

O szybką reakcję niemieckich władz apelują m.in. Amnesty International, Caritas, Reporterzy bez Granic i Medico International oraz Niemieckie Stowarzyszenie Prawników. Organizacje domagają się ochrony przebywających w Pakistanie Afgańczyków.

