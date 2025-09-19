Karol Nawrocki we wtorek 16 sierpnia złożył roboczą wizytę we Francji. Przy okazji spotkania z Emmanuelem Macronem w Paryżu polski prezydent udzielił wywiadu stacji LCI. Podczas rozmowy poruszono wątek naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nocy z 9 na 10 września. Francja wysłała do naszego kraju samoloty Rafale, które mogą przenosić pociski nuklearne. Nawrocki został zapytany, czy ma to znaczenie odstraszające, z czym się zgodził.

Karol Nawrocki o broni jądrowej w Polsce

Kolejny wątek dotyczył słów Macrona o europejskim wymiarze odstraszania nuklearnego. Polski prezydent został zapytany o kwestię potencjalnego rozmieszczenia francuskiej broni jądrowej w naszym kraju. – To jest bardzo skomplikowana kwestia, uważam, że Polska powinna uczestniczyć w programie dzielenia się bronią jądrową. Powinna mieć własne zdolności. Partnerstwo między Polską a Francją dotyczy właśnie tej kwestii – powiedział Nawrocki.

Głowa polskiego państwa zaznaczyła, że „być może zbyt wcześnie jest o tym mówić”. Słowa skomentował w mediach społecznościowych Aleksiej Puszkow. „Uważam, że Nawrocki albo nie rozumie, o czym mówi, albo świadomie wprowadza Polaków w błąd. Nikt nie pozwoli Polsce stworzyć własnej broni jądrowej. I najwyraźniej nie o to chodzi, ale o rozmieszczenie broni jądrowej innego mocarstwa jądrowego – Francji – w Polsce” – zaczął swój wpis rosyjski senator.

Twarz kremlowskiej propagandy komentuje słowa prezydenta Polski

„Jednak nawet jeśli taka broń zostanie rozmieszczona na terytorium Polski (Warszawa od dawna dąży do tego), nie doprowadzi to do powstania własnego potencjału jądrowego Polski. ‘Klucz’ do użycia takiej broni, decyzje o jej przemieszczaniu i kontroli nad nią pozostaną w rękach innego mocarstwa. Na przykład w Niemczech i we Włoszech znajduje się broń jądrowa Stanów Zjednoczonych, ale nie czyni to z nich mocarstw jądrowych” – kontynuował Puszkow.

Przewodniczący Komisji Rady Federacji ds. polityki informacyjnej i współpracy z mediami podsumował, że „nadmierne ambicje historycznie zawsze rujnowały Polskę”. „Wtedy były to tragedie narodowe, a dziś wszystko to wygląda jak farsa” – zakończył Puszkow.

