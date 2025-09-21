Karol Nawrocki na mszy w „amerykańskiej Częstochowie”. Wyprowadzono „księdza”

Karol Nawrocki przebywa z wizytą w USA. Jej głównym punktem jest udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Na początek swojej obecności w Stanach Zjednoczony prezydent pojawił się w Doylestown w stanie Pensylwania, w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej – nazywanym amerykańską Częstochową.

To jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego dla Polonii w USA. Jest prowadzone przez Zakon Ojców Paulinów i – podobnie jak Jasna Góra w Polsce – jest sanktuarium poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. Na wzgórzu Beacon Hill jest ona obecna najmocniej w kopii ikony Jasnogórskiej.

Karol Nawrocki w USA. Podczas mszy wyprowadzono mężczyznę ubranego w ornat

Wizyta Marty i Karola Nawrockich w sanktuarium rozpoczęła się od uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej śp. premiera Jana Olszewskiego. Kolejnym punktem był udział głowy państwa i małżonki we mszy św. Jak podał „Fakt”, podczas uroczystości doszło do incydentu.

W pewnym momencie ksiądz wyprowadził sprzed ołtarza mężczyznę ubranego w ornat, którym następnie zajęły się służby. Mężczyznę przesłuchano i wypuszczono. Był to świecki przebrany za duchownego, który pod szatą liturgiczną miał zwykłe ubrania, w tym jeansy i sportowe buty.

„Fałszywy ksiądz” już wcześniej zakłócał msze. Przebrał się pierwszy raz

Jak czytamy sytuacja „nawet przez moment nie zagrażała bezpieczeństwu” naszej głowie państwa. Przy wydarzeniach z udziałem najważniejszych polityków, np. w kościele, zazwyczaj każda osoba jest sprawdzana wykrywaczem metalu i tak też było tym razem. Według nieoficjalnych informacji „fałszywy ksiądz” już wcześniej miał zakłócać msze, ale po raz pierwszy przebrał się za duchownego.

