Reparacje wojenne dla Polski. Niemiecki dziennik zaskakuje

Johann Wadephul o reparacjach wojennych wypowiedział się dla „Gazety Wyborczej”. Minister spraw zagranicznych Niemiec stwierdzał, że osobiście opowiada się za tym, by jego rząd dokładnie przyjrzał się temu, co może zrobić dla żyjących jeszcze ofiar nazizmu w Polsce.

Niemiecki dziennik poparł reparacje dla Polski

Warszawski korespondent „Die Welt” Philipp Fritz uważa, że te słowa rodzą dalsze pytania. Podkreśla, że Wadephul mówi bezpośrednio, nie unika trudnego tematu. Wypowiedź polityka nie do końca podoba się jednak dziennikarzowi.

„Wskazuje na niemiecką winę, na ponoszenie odpowiedzialności, a nawet patrzy w przyszłość, mówiąc, że Niemcy i Polacy wspólnie budują europejską przyszłość. To mądre. Więzy Wadephula i Merza z Polską są autentyczne. Ale potem mówi: Osobiście opowiadam się za tym, aby rząd federalny dokładnie przyjrzał się temu, co możemy zrobić dla żyjących ofiar” – zauważał.

Fritz pytał dalej o znaczenie słów ministra. „Każdy, komu zależy na sprawiedliwości historycznej i polsko-niemieckim pojednaniu, musi poprzeć ideę zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie. Niemcy jednak nigdy nie zapłacą 1,3 biliona euro lub więcej, jak domagają się polscy narodowi konserwatyści. Nie tego chce również centrowy rząd Polski ani większość Polaków. Chodzi o uznanie cierpienia, a nie o biliony reparacji” – tłumaczył.

Korespondent „Die Welt” pogania niemieckie władze

Jak stwierdzał, czymś podobnym mogłyby być renty dla żyjących wciąż 30-50 tys. ocalałych z obozów koncentracyjnych, gett, byłych robotników przymusowych i powstańców. „Nie można już tego – jak mówi Wadephul – sprawdzać. Teraz trzeba zapłacić. Bo z każdym tygodniem żyje ich coraz mniej” – podkreślał.

„Jakiż byłby to gest, jaki sygnał, gdyby Wadephul zapowiedział w swoim kolejnym wywiadzie w Polsce: tak, zapłacimy ocalałym, począwszy od dziś. Musiałby jednak wkrótce udzielić tego wywiadu” – podsumował autor „Die Welt”.

