Trump żąda miliarda dolarów od BBC. „To celowa manipulacja”

Według informacji przekazanych przez NBC News, prawnicy Donalda Trumpa skierowali do BBC oficjalne pismo, w którym żądają co najmniej 1 miliarda dolarów odszkodowania za rzekome zniesławienie. Ich zdaniem brytyjska stacja dopuściła się „celowego i podstępnego montażu” materiału, który wprowadził widzów w błąd.

„Prezydent Trump nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko dochodzić swoich praw i słuszności, poprzez wniesienie powództwa o odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż miliard dolarów” – napisano w liście.

Prawnicy domagają się natychmiastowego wycofania zmanipulowanego materiału, publicznych przeprosin oraz wypłaty rekompensaty za „ogromne szkody finansowe i wizerunkowe”, jakie miały zostać wyrządzone Trumpowi.

BBC oskarżone o manipulację nagraniem Trumpa

Sprawa dotyczy fragmentu przemówienia z 6 stycznia 2021 roku, wyemitowanego tydzień przed wyborami prezydenckimi w USA w programie „Panorama”. Zmontowany materiał – jak wynika z raportu ujawnionego przez „Telegraph” – miał sugerować, że Trump zachęcał swoich zwolenników do szturmu na Kapitol.

„Sfabularyzowana wypowiedź została szeroko rozpowszechniona w mediach cyfrowych, docierając do dziesiątek milionów ludzi. W rezultacie BBC wyrządziło prezydentowi Trumpowi ogromne szkody finansowe i reputacyjne” – twierdzą prawnicy byłego prezydenta.

Zespół prawny wyznaczył stacji termin do piątku, 14 listopada, do godz. 22:00 czasu brytyjskiego na spełnienie żądań.

„BBC próbowało ingerować w wybory”

Rzecznik Trumpa w rozmowie z NBC News stwierdził, że „BBC zniesławiło prezydenta Trumpa, celowo montując swój materiał, by wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich”. Zapowiedział też, że były prezydent „będzie nadal pociągał do odpowiedzialności tych, którzy rozpowszechniają kłamstwa, oszustwa i fake newsy”.

W odpowiedzi rzecznik BBC przekazał, że list prawników Trumpa zostanie „przeanalizowany”, a odpowiedź zostanie udzielona „w odpowiednim czasie”.

Kryzys w BBC. Dymisje po skandalu

Wewnętrzny raport przygotowany przez Michaela Prescotta, byłego doradcę komisji ds. standardów redakcyjnych BBC, potwierdził błędy w emisji programu. Dokument miał aż 19 stron i wskazywał, że redakcja naruszyła własne zasady rzetelności.

Po ujawnieniu raportu dyrektor generalny BBC Tim Davie oraz szefowa działu wiadomości Deborah Turness złożyli rezygnacje. Przewodniczący stacji Samir Shah przyznał, że montaż wypowiedzi Trumpa był „błędem w ocenie sytuacji” i publicznie przeprosił byłego prezydenta w liście skierowanym do komisji ds. kultury, mediów i sportu.

Nie jest to pierwsza sprawa Donalda Trumpa przeciwko dużej stacji telewizyjnej. W lipcu były prezydent uzyskał 16 milionów dolarów od CBS News w ramach ugody. Telewizja miała bezprawnie zmontować jego wywiad z Kamalą Harris, co – zdaniem Trumpa – „przechyliło szalę na korzyść Partii Demokratycznej” w kampanii wyborczej 2024 roku.

