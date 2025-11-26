Dramatyczna chwila w Wilnie. Polski samolot LOT-u poza pasem startowym

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, który przyleciał do Wilna z warszawskiego Lotniska Chopina, po wylądowaniu zjechał z pasa startowego. Informację jako pierwsza podała litewska telewizja publiczna LRT, wskazując, że chodzi o maszynę Embraer E170STD.

Oficjalne potwierdzenie litewskich służb

Tadas Vasiliauskas z Litewskich Portów Lotniczych poinformował, że incydent miał miejsce o 13:43 czasu lokalnego.

– Samolot linii lotniczych LOT o numerze lotu LO771, który lądował na lotnisku w Wilnie z Warszawy, zjechał z pasa startowego podczas kołowania w kierunku lotniska – przekazał w oświadczeniu.

Informacje potwierdził również rzecznik LOT-u, Krzysztof Moczulski.

twitter

– Samolot typu Embraer 170 o znakach rejestracyjnych SP-LDK (…) podczas końcowej fazy dobiegu opuścił utwardzoną nawierzchnię drogi kołowania. Na pokładzie znajdowało się 63 pasażerów oraz 4 członków załogi – poinformował.

Rzecznik dodał, że ewakuacja odbyła się w pełni normalnie, przy użyciu podstawionych schodów, a podróżni zostali przewiezieni do terminala.

Przyczyna? Prawdopodobnie gwałtowne opady śniegu

Choć szczegółowe okoliczności są badane, Moczulski wskazał możliwy czynnik:

„Na lotnisku w Wilnie były dosyć intensywne opady śniegu (…) to można wstępnie wskazać jako czynnik, który przyczynił się do tego zdarzenia”.

Litewskie lotnisko potwierdziło, że pas był pokryty mokrym śniegiem.

Nikt nie ucierpiał, pomoc dla pasażerów w gotowości

W rozmowie z Polsat News rzecznik LOT-u zapewnił:

„Wszyscy są cali, wszyscy są zdrowi”.

Dodał także, że jeśli którykolwiek z pasażerów potrzebowałby wsparcia – także psychologicznego – linia jest gotowa taką pomoc zapewnić.

Z danych Flightradar24 wynika, że samolot nadal stoi po północnej stronie lotniska, otoczony przez służby, w tym wóz strażacki.

Pas startowy został czasowo zamknięty co najmniej do godziny 15, a przyloty kierowane są na inne lotniska.

Czytaj też:

Pierwsza erupcja wulkanu od 12 tys. lat. Loty odwołane przez groźny pyłCzytaj też:

Polak przetestował jedzenie w Ryanair. Te opcje go zaskoczyły