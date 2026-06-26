Szef gabinetu Zełenskiego ostrzega Polskę. „Będzie jeszcze gorzej”

Szef gabinetu prezydenta Ukrainy pojawił się na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, gdzie rozmawiał ze studentami. Kyryło Budanow podkreślił, że w stosunkach z Polską doszło „do klasycznego napięcia dyplomatycznego”. Jego zdaniem to nie jest „konflikt”, a bardziej by to nazwał „różnicą zdań”. – To jeszcze nie jest szczyt, proszę mi wierzyć, będzie jeszcze gorzej, jeśli wszyscy nie zatrzymają się choć trochę. Oceniam to bardzo negatywnie i uważam to za straszny błąd – mówił.

Szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego powiedział, że „z sąsiadami należy utrzymywać dobre lub neutralne stosunki, bo ich zaostrzenie powoduje poważne problemy, od politycznych po czysto gospodarcze”. Studentka dopytała Budanowa, czy ocenia sprawę jako „wewnętrzną kwestię polityczną Polaków, czy była to próba uderzenia w reputację Zełenskiego”.

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Szef gabinetu ukraińskiego prezydenta przyznał, że dla niego to „przede wszystkim po prostu niedojrzałość ludzi w Polsce, którzy podsunęli taką decyzję Karolowi Nawrockiemu i ostatecznie ją podjęli”. – To bardzo, bardzo dziwne i nie było przemyślane ani przygotowane. Bo skoro już się w to angażować, to należało przynajmniej pozbawić (Orderu Orła Białego Benito) Mussoliniego i tak dalej, bo to wygląda naprawdę maksymalnie dziwnie – podsumował Budanow.

Nawrocki decyzję o odebraniu polskiego odznaczenia ukraińskiemu przywódcy podjął 19 czerwca. Powodem było nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Decyzję Zełenskiego nazwał „oburzającą, niezrozumiałą i głęboko rozczarowującą”. – Order Orła Białego nie jest zwykłym wyróżnieniem. Jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej – wyjaśniał prezydent. Dodał, że decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu”.

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