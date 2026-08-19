„Nowe terytorium USA”. Trump wskazał je na mapie

Donald Trump ponownie stosuje swoją retorykę wobec Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował na platformie Truth Social grafikę przedstawiającą cieśninę Ormuz. Strategiczny szlak wodny został zaznaczony czerwonym okręgiem i opatrzony podpisem „Nowe terytorium Stanów Zjednoczonych”.

„Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium USA”

Grafika nawiązuje do wcześniejszych wypowiedzi Trumpa. Podczas przemówienia w Nowym Jorku prezydent zapowiedział, że po zakończeniu działań przeciwko Iranowi może uznać cieśninę za część Stanów Zjednoczonych. – Gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno... Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych – powiedział.

Trump wrócił do tego pomysłu podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Stwierdził, że uznanie cieśniny za terytorium USA byłoby „świetnym pomysłem”. Przekonywał również, że amerykańskie siły sprawują nad tym obszarem całkowitą kontrolę dzięki prowadzonej blokadzie.

W kolejnym wpisie prezydent poinformował, że Waszyngton nie prowadzi i nie planuje rozmów z władzami Iranu. Według niego blokada morska pozostaje w mocy, cieśnina jest otwarta, a znajdujące się w niej miny zostały usunięte lub zdetonowane.

Czy cieśnina Ormuz rzeczywiście może stać się częścią USA?

Opublikowanie mapy ani wydanie jednostronnej deklaracji nie oznacza, że cieśnina Ormuz staje się terytorium Stanów Zjednoczonych. Przebiega ona pomiędzy Iranem i Omanem, łącząc Zatokę Perską z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim.

Profesor prawa morskiego Jason Chuah z University of London wyjaśnił, że zgodnie z prawem amerykańskim samo roszczenie ogłoszone przez prezydenta nie jest wystarczające. Ewentualna zmiana statusu tego obszaru wymagałaby spełnienia wymogów konstytucyjnych.

Ekspert zwrócił również uwagę, że jednostronna aneksja terytorium byłaby sprzeczna z Kartą Narodów Zjednoczonych. Terytorium może zostać przekazane innemu państwu na podstawie porozumienia lub cesji.

Podobnie sprawę ocenił profesor prawa żeglugowego Simon Baughen z Uniwersytetu w Swansea. Jego zdaniem prawne podstawy do przejęcia części cieśniny mogłyby powstać wyłącznie wtedy, gdyby Iran zgodził się przekazać swoje wody terytorialne Stanom Zjednoczonym.

Iran stawia własne warunki

Władze w Teheranie przedstawiają zdecydowanie inny obraz sytuacji w cieśninie. Utrzymują, że szlak nie zostanie ponownie otwarty bez spełnienia irańskich warunków. Wśród nich wymieniane są zakończenie amerykańskiej interwencji i blokady morskiej oraz realizacja wcześniejszych ustaleń między Iranem i Stanami Zjednoczonymi.

Cieśnina Ormuz należy do najważniejszych szlaków transportowych świata. Jej status ma bezpośrednie znaczenie dla eksportu surowców energetycznych z państw Zatoki Perskiej, dlatego każda eskalacja w tym regionie może wpływać na transport morski i ceny ropy.

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