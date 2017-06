W czołówce Europy

Przemysław Prais: Ile pacjentek zgłasza się do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego?

Irena Kierzkowska: W ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba wzrosła prawie dwukrotnie z 1720 w 2012 r. do 3000 w roku 2016. Liczba porodów zwiększyła się w tym okresie o połowę – z 1330 do 2000. Obłożenie łóżek wynosi ponad 100 proc. W największym stopniu wynika to ze świetnego postrzegania naszego oddziału przez pacjentki. Mamy doskonały zespół doświadczonych i dobrze wyszkolonych lekarzy położników. Jest to także zasługa położnych, świetnie wyszkolonych, doświadczonych i zaangażowanych. Zapewniamy też pełną obsługęanestezjologiczną porodów. Duże obłożenie jest wyzwaniem organizacyjnym. Aby zachować wysoki poziom opieki, zwiększamy liczbę łóżek położniczych, zatrudniamy też więcej lekarzy, rezydentów oraz dyżurnych lekarzy, co ma ogromne znaczenie przy przyjmowaniu dziennie nawet 34 pacjentek, co zdarzyło się nam w styczniu tego roku. Planujemy w tym roku remont traktu porodowego.

Szpital może się pochwalić bardzo niskim współczynnikiem umieralności okołoporodowej.

Wyniki województwa warmińsko-mazurskiego, a nasz szpital zdecydowanie za nie odpowiada, są bardzo dobre. Osiągamy wskaźniki umieralności poniżej 4 promili, a tym już można się pochwalić. Ze wskaźnikiem 3,7 promila jesteśmy na trzecim miejscu wśród województw, a to jest współczynnik lepszy od prawie całej Europy z wyjątkiem krajów skandynawskich. Dysponujemy znakomitym Oddziałem Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, który dzięki pracy zespołowej z ginekologami zapewnia wysokie wskaźniki przeżywalności.

Oprócz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w szpitalu działa Oddział Ginekologii Onkologicznej.

Oddział pełni funkcję ośrodka referencyjnego dla regionu w leczeniu operacyjnym schorzeń nowotworowych narządu rodnego i jest oddziałem odwoławczym dla regionu w zakresie ginekologii operacyjnej. Dzięki stałej ścisłej współpracy z innymi najlepszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami ginekologiczno-położniczymi w oddziale wprowadza się najnowsze metody diagnostyczno-lecznicze z zakresu ginekologii i położnictwa. Doktor Tomasz Waśniewski, ordynator obu oddziałów ginekologicznych, po raz pierwszy w Polsce zastosował nowatorską metodę krioprezerwacji, która jest jedyną szansą na naturalne zajście w ciążę dla kobiet poddanych chemioterapii lub radioterapii. We wrześniu 2015 r. wszczepił pacjentce pobraną od niej wcześniej i zamrożoną tkankę jajnikową. Dzięki temu leczona na nowotwór kobieta otrzymała szansę na zajście w ciążę. Ginekolog został nagrodzony za to osiągnięcie przez marszałka województwa, a szpital otrzymał wyróżnienie od Stowarzyszenia Grupa Robocza na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia w kategorii innowacyjna technologia medyczna. Warto podkreślić rolę chemioterapii i programów lekowych w Oddziale Ginekologii Onkologicznej, które koordynuje dr Magdalena Sikorska. Dzięki temu pacjentki mogą liczyć na skojarzenie leczenia niezabiegowego i operacyjnego, w którym decyzje są podejmowane zespołowo. Należymy do Grupy ds. Badań Klinicznych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, co umożliwia dostęp do badań klinicznych przeprowadzanych także w naszym szpitalu. Dzięki temu pacjentki mogą być leczone najnowszymi lekami. Do tego dochodzi opieka psychologiczna, która pomaga w procesie leczenia.

Przemysław Prais