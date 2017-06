2500 badań

W przypadku laboratoriów medycznych jakość jest bodaj najważniejsza, bo chodzi o wiarygodność badań. Jak Alab dba o jakość?

Jakość naszych badań jest potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami ISO 15189, najwyższymi z możliwych. W Polsce tylko 20 laboratoriów ma taki certyfikat. To zobowiązuje – u nas częściej niż gdzie indziej są przeprowadzane kontrole jakości. Dzięki temu proces diagnostyczny jest ściśle monitorowany, a przez to wyniki badań są wiarygodne. Pacjent może nam zlecić każde badanie, bo oferujemy dostęp do ponad 2,5 tys. badań w każdym miejscu w Polsce. Poza niektórymi wyjątkami nie trzeba jechać do odległego miasta – badanie jest dostępne nawet w małych miasteczkach. Mamy doskonały system informatyczny, który umożliwia odebranie wyniku podpisanego elektronicznie również w domu. Pacjent dostaje kod, loguje się na naszej stronie i może wynik odczytać. W taki sam sposób wynik otrzymuje lekarz.

Kobiety też mogą wykonać wszystkie badania?

Mamy pełną ofertę badań dla kobiet w każdej grupie wiekowej – a szczególnie dla tych, które planują ciążę lub są w ciąży. Mamy badania przewidziane w ramach refundacji NFZ. Współpracujemy z wieloma lekarzami, którzy podpisali umowę z NFZ, a oni kierują do naszych laboratoriów pacjentki na badania realizowane w ramach refundacji. Mamy też pakiety badań rozszerzone w stosunku do oferty NFZ, można je u nas wykupić.

Czy zapewniają państwo diagnostykę prenatalną?

Oczywiście. Mamy w ofercie najnowocześniejsze badania, jeśli chodzi o diagnozę nieprawidłowości rozwoju płodu, trisomii 21, czyli zespołu Downa. Wykonujemy zarówno tzw. test PAPP-a, który szacuje ryzyko tej wady u płodu, jak i nowoczesne badanie genetyczne krążącego w krwi matki DNA płodu. Można wykonać je już od 10 tygodnia ciąży i jest ono lepsze od testu PAPP-a – daje 100 razy mniej wyników fałszywie dodatnich. To badanie istotnie zmniejsza konieczność wykonywania ryzykownej amniopunkcji w celu potwierdzenia wyniku. Niektóre kraje Europy już je refundują, u nas niestety jeszcze nie jest to badanie dostępne w ramach NFZ. Oferujemy też diagnostykę płodności – komplet badań hormonalnych, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, którzy mogą u nas wykonać również badanie nasienia. Mamy wszystkie najnowocześniejsze badania potrzebne w diagnostyce ginekologicznej.

Jakie badania warto wykonać, kiedy planuje się ciążę?

Podstawowe badania laboratoryjne, dzięki którym można ocenić ogólny stan zdrowia kobiety. Dodatkowo zaleca się wykonanie badań sprawdzających, czy przyszła mama przebyła zakażenia i nabyła odporność na pasożyty, wirusy czy bakterie, które mogłyby zagrozić zdrowiu dziecka. Istotna jest więc diagnostyka zakażeń wirusami takimi jak: wirus toksoplazmozy, różyczki, cytomegalii czy zapalenia wątroby typu B i C – HBV i HCV. Skontrolowanie stanu zdrowia umożliwi przygotowanie się do ciąży. Zapewni prawidłowy rozwój dziecka, a przyszłej mamie – spokój psychiczny. Badania wchodzące w skład pakietu dla kobiet w ciąży umożliwiają ocenę najczęściej spotykanych w organizmie kobiety ciężarnej zmian niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka. Poza tym dają informację dotyczącą ogólnego stanu zdrowia i są podstawą w prawidłowym przygotowaniu do porodu. Konieczne jest też oznaczenie grupy krwi oraz przeciwciał anty-Rh. Badania wchodzące w skład pakietu zawierają zarówno badania będące w standardzie NFZ, jak i te zalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

A co powinny wiedzieć o swoim zdrowiu kobiety po czterdziestce?

Po 40. roku życia mogą się pojawiać problemy związane z cukrzycą, chorobami kości, nerek, a także pierwsze objawy menopauzy. Badania wchodzące w skład pakietu 40+ umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia, metabolizmu kości oraz sprawdzenie potencjalnych zmian hormonalnych związanych z menopauzą.

Pełen ranking szpitali tygodnika "Wprost" dostępny na stronie internetowej.

Rozmawiała Wiktoria Marcinkowska