Przesyłka na dobrej drodze

ROZMAWIAŁA Olga Kowalska

Ostatnie lata to gwałtowny wzrost e-commerce. Handel przenoszący się do internetu to wyzwanie dla rynku usług logistycznych. Jak mu sprostać?

DHL Parcel jest liderem w branży e-commerce. Dlaczego? Projektujemy rozwiązania z myślą o potrzebach odbiorców, często wyprzedzając ich oczekiwania i kreując rynkowe trendy. Profesjonalny system śledzenia przesyłek, możliwość zarządzania dostawą i przekierowania paczki na poszczególnych etapach doręczenia to tylko przykłady. Projektując rozwiązania, koncentrujemy się na wymaganiach naszych odbiorców. Dla nich kluczowa jest informacja o czasie dostawy, dopasowanie miejsca doręczenia do indywidualnych preferencji lub odbiór w najbliższej możliwej lokalizacji. Stąd znaczący rozwój obsługi naszych klientów w punktach partnerskich. W przypadku DHL Parcel wolumen obsługiwany tą drogą wzrósł sześciokrotnie w stosunku do 2018 r. Obecnie naszą sieć tworzy prawie 7 tys. punktów. W ofercie mamy również dostawę sobotnią i wieczorną lub doręczenie przesyłki do sąsiada. Ogromne znaczenie dla zachowania konkurencyjności ma także precyzyjnie zaprojektowana sieć infrastruktury i otwartość na indywidualne oczekiwania partnerów biznesowych. W ostatnim czasie uruchomiliśmy w pełni zautomatyzowany terminal w Emilianowie – najbardziej zaawansowany technologicznie tego typu obiekt w naszej firmie.

A przyszłość? Logistyka wymaga ciągłych innowacji.

Dla utrzymania pozycji lidera na rynku innowacje są kluczowe. Dlatego automatyzacja i digitalizacja wyznaczają kierunek naszego rozwoju. Na przykład dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych sorterów jesteśmy w stanie automatycznie sortować paczki oraz – w ułamku sekundy – mierzyć je i ważyć, wykorzystując skanery laserowe i obraz wideo. Wprowadziliśmy także ASR, czyli automatyczny system rozpoznawania mowy, wspierający telefoniczną obsługę klienta. Kolejną innowacją w tym obszarze jest w pełni automatyczny proces lead – to shipment, który umożliwia szereg działań: poczynając od automatycznego zaofertowania, poprzez weryfikację i podpisanie umowy, kończąc na onboardingupartnera biznesowego. Ponad połowa interakcji kończy się pełną gotowością klienta do wysyłki paczek w dniu podpisania umowy. Pracujemy nad kolejnymi nowościami. W Chinach testowaliśmy dostawy za pomocą dronów. Ciekawym rozwiązaniem jest również wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji w kontekście szkoleń czy obsługi klienta.

Zabrzmiało jak fragment z powieści Lema. To są realne projekty?

To przykłady jedynie kilku rozwiązań testowanych w naszych centrach innowacji. Bardzo ważnym aspektem działalności DHL są także kwestie związane z ochroną środowiska. Mamy konkretny cel: zero emisji do 2050 r. Strategia go green to kierunek całej firmy.

O potrzebach środowiska dużo się mówi. Z konkretami bywa różnie.

Konkrety? Nasi kurierzy poza samochodami wykorzystują także rowery. Prowadzimy zaawansowane testy samochodów elektrycznych, bo docelowo to one będą tworzyły flotę kurierską. Optymalizujemy nie tylko emisję CO2, ale i zużycie energii w ogóle, a infrastruktura firmy została przystosowana do standardów proekologicznych. Nasze zaangażowanie potwierdzają międzynarodowe certyfikaty ISO. Regularnie, wspólnie z naszymi pracownikami, organizujemy również akcję sadzenia drzew i inne działania CSR w tym zakresie. W dbaniu o środowisko naturalne nie jesteśmy sami. Coraz częściej nasi klienci z sektora biznesu chcą znać np. ilość CO2 generowanego podczas realizacji swoich zamówień. Mamy rozwiązania, dzięki którym jest to możliwe. Chcemy odpowiadać na potrzeby klientów w zdrowym, bezpiecznym środowisku, nie generując żadnej emisji. To możliwe w przyszłości bliższej, niż sądzimy.