Bezdomna rodzina pod warszawskim mostem. To obywatele Rosji, bali się deportacji

O zdarzeniu poinformowała Straż Miejska m.st. Warszawy. Doszło do niego podczas wtorkowego patrolu w okolicach Portu Praskiego. Dwie strażniczki z VI Oddziału Terenowego pokierowano w stronę mostu, pod którym zastały siedmioosobową rodzinę z Czeczenii.

Warszawa. Czeczeńska rodzina spała pod mostem

Małżeństwo spało tam wraz z pięciorgiem swoich dzieci w wieku od pięciu do osiemnastu lat. Byli wyczerpani. – Widoku dwojga dorosłych i dzieci pod mostem nie zapomnę do końca życia. Nie mogłyśmy pozwolić, by tu pozostali – powiedziała starsza inspektor Justyna Faltynowska. Wraz z młodszą strażniczką Anną Ofman postanowiła pomóc czeczeńskiej rodzinie.

Okazało się, że są bezdomni i od dłuższego czasu przebywają w złych warunkach sanitarnych. Poprzez wgląd w dokumenty strażniczki ustaliły, że małżeństwo przemieszcza się z dziećmi po Europie już od kilkunastu lat. Rodzice to obywatele Federacji Rosyjskiej. Ojciec przyznał, że obawiali się deportacji do Rosji, skąd prawdopodobnie trafiłby prosto na front. Mężczyzna posługiwał się językiem polskim.

Interwencja strażniczek miejskich. Rodzina znalazła schronienie

„Mimo skomplikowanej sytuacji prawnej uchodźców, strażniczki uparły się, że zapewnią im dach nad głową” – podkreślono w komunikacie. Wsparcie okazali streetworkerzy i instytucje, które pomagają osobom w trudnych sytuacjach. Ojciec znalazł się w noclegowni, a matka z dziećmi trafiła do placówki Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w której spędzi najbliższe trzy miesiące.

W tym czasie rodzina, wspierana przez różne jednostki i organizacje, dopełni formalności związanych z legalizacją pobytu w Polsce. Dzięki temu dorośli będą mogli podjąć w kraju legalną pracę, a dzieci – rozpocząć niezbędną edukację.

Czytaj też:

Niebezpieczna sytuacja na dworcu w Warszawie. Pasażerowie poczuli wstrząsCzytaj też:

Wracali z koncertu Taylor Swift. Ojciec z córką w szpitalu, ciężki stan 19-latki