Fala zatruć w szpitalu psychiatrycznym. Nie żyje 37-letni pacjent

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dochodzenie w sprawie sobotniej tragedii. Dotychczas aresztowano dwie osoby podejrzane o udział w zdarzeniu.

Śmiertelne zatrucie w szpitalu psychiatrycznym. Nie żyje 37-latek

Prokuratura przekazała informacje o aresztowaniu 22-letniego Eryka B. oraz 39-letniej Natalii G.-J. Powodem zatrzymania było „posiadanie w Szpitalu Nowowiejskim przy ulicy Nowowiejskiej 27 w Warszawie znacznych ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających w postaci alprazolamu i morfiny, (tj. o czyn z artykułu 62 ustęp 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz o udzielanie substancji psychotropowych oraz środków odurzających w postaci alprazolamu i morfiny (tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)”, która najprawdopodobniej została podana pacjentom placówki – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

W sobotę rano w wyniku zatrucia lekami zmarł 37-letni pacjent. W tym samym czasie o życie walczył również 22-latek. Kilka godzin później pracownicy szpitala wykryli kolejny przypadek zatrucia u 18-letniej pacjentki. Fala zatruć wzbudziła obawy pracowników szpitala.

Dwie osoby aresztowane. Motyw działania nieznany

Aresztowanym grozi od kilku do nawet kilkunastu lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze starają się ustalić motyw działania zatrzymanych. Śledztwo pokaże, czy doszło do przekroczenia uprawnień oraz czy było to działanie z premedytacją.

Postępowanie jest wielowątkowe, znajduje się na początkowym etapie. Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie udzielamy szerszych informacji w tej sprawie (…). Określenie przyczyny zgonu zmarłego oraz ustalenie, jakie substancje zostały przyjęte przez pacjentów szpitala, będzie możliwe po przeprowadzeniu sekcji zwłok i badań toksykologicznych ­– przekazuje warszawska prokuratura w oficjalnym komunikacie.

