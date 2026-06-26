Zapadła decyzja w sprawie Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy komentuje

W czwartek 25 czerwca odbywała się sesja Rady Warszawy, która przyciągnęła największą w tym roku uwagę mediów i mieszkańców. Zainteresowanie wzbudzał oczywiście nie tylko raport o stanie miasta za 2025 rok. Kluczowym tematem były działania prezydenta w sprawie afery w Szpitalu Południowym.

Warszawa. Trzaskowski z wotum zaufania

Sesja przeciągnęła się do godzin nocnych w piątek 26 czerwca. Ostatecznie radni zdecydowali o udzieleniu prezydentowi Warszawy wotum zaufania. Rafał Trzaskowski uzyskał też absolutorium Rady Warszawy za wykonanie budżetu za 2025 rok.

W głosowaniach tych zdecydowała przewaga radnych z Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko politykowi zagłosowali radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klub Lewica – Miasto Jest Nasze – Wspólne Jutro. Niezrzeszony Paweł Lech wstrzymał się od głosu, a radny Maciej Binkowski z Konfederacji zagłosował przeciwko Trzaskowskiemu.

– Niektóre osoby namawiały mnie i nie sposób powiedzieć, że nie miałoby takie rozwiązanie swojego uroku, żeby to wystąpienie klubowe sprowadzić do jednego zdania, że w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, oczywiście to wotum zaufania panu prezydentowi nie może być udzielone – mówił na zebraniu przedstawiciel PiS Tomasz Herbich.

Trzaskowski podziękował radnym Warszawy

Sam Trzaskowski o 1:27 w nocy zamieścił wpis na X, w którym krótko podsumował kilka godzin obrad. „Na Radzie Miasta dyskutowaliśmy do późnych godzin nocnych. Nie tylko o Szpitalu Południowym, ale też o kolejnym roku rozwoju stolicy” – pisał.

„Przedstawiłem Raport o stanie miasta za rok 2025. Konsekwentnie budujemy nowoczesną Warszawę. Miasto bezpieczne. Miasto wygodne. Miasto tworzone z myślą o ludziach. Dziękuję Radnym Warszawy za udzielone wotum zaufania i absolutorium” – zakończył polityk.

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