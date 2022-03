Wojna na Ukrainie. Charków pod ostrzałem wojsk Putina. „Trwa liczenie ofiar wśród cywilów”

Doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko poinformował, że w centrum Charkowa dochodzi do kolejnych ataków ze strony Rosji. „Na moim kochanym centralnym placu Swobody w Charkowie wybuchają rakiety! Serce pęka” – napisał na swoim profilu na Telegramie. Na dołączonym nagraniu widać potężną eksplozję w centrum miasta, która uszkodziła budynki i samochody. Ukraińskie służby ds. sytuacji nadzwyczajnych podały, że sześć osób, w tym jedno dziecko, zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na centrum Charkowa.Zginęły co najmniej dwie osoby.



Wojna na Ukrainie. Trudna sytuacja w Charkowie



Mer Charkowa przekazał, że Rosjanie ostrzelali budynek władz miejskich. Zaatakowane zostały także siedziby opery i filharmonii. W wyniku ostrzału Charkowa uszkodzone miały zostać budynki mieszkalne, a część osiedli straciło dostęp do wody i elektryczności. – Dziś nasz wróg podstępnie rozpoczął ostrzały centrum Charkowa i osiedli mieszkaniowych z systemów Grad i z pocisków manewrujących. Trwa liczenie ofiar wśród cywilów – mówił szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

„«Szaleni wyzwoliciele» już nawet nie kryją, że ich naloty przeprowadzane są na cywilów. Teraz wróg cynicznie i demonstracyjnie odpala rakiety na centrum Charkowa” – stwierdziła ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

„Nikt, nawet w koszmarach w Charkowie, nie wyobrażał sobie, że Rosjanie będą strzelać do cywilów w ich domach. To, co widziałem na własne oczy jak popełniana jest zbrodnia na oczach całego świata” – napisał w mediach społecznościowych Ihor Terechow. Mer Charkowa stwierdził, że „miasto jest zjednoczone jak nigdy”. „Dziś Charków jest bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek. Nie ma obojętnych ludzi w mieście. Jesteśmy jedną pięścią, która zamierza wygrać” – dodał.



