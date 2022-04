NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie – najnowsze informacje. Relacja z 11 kwietnia

Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje – relacja z 11 kwietnia

8:07 W wyniku ataku rakietowego, do którego doszło w niedzielę wieczorem w Charkowie, zginęło dwóch cywilów – poinformował szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Synegubow. 7:50 Ramzan Kadyrow zagroził, że rosyjskie siły szykują ofensywę nie tylko na Mariupol, ale również Kijów i inne ukraińskie miasta. – Ługańsk i Donieck zostaną w całości wyzwolone jako pierwsze – stwierdził przywódca Czeczenii. Zapowiedział też, że „nie będzie ani kroku w tył”.



Przywódca Czeczenii grozi ofensywą w Ukrainie. „Nie tylko Mariupol, ale też Kijów i inne miasta” 7:42 We wsi Buzowa został odnaleziony masowy grób z ciałami cywilów zabitych przez rosyjskich żołnierzy – podał doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. 7:27 W rosyjskim mieście Stupino doszło do wybuchu gazu. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby – podaje NEXTA.



twitter.com 7:14 Od 24 lutego Ukrainę opuściło już ponad 4,5 mln uchodźców. 7:01 „The Times” informuje, że Finlandia i Szwecja wydają się być gotowe do przystąpienia do NATO już tego lata. 6:43 „PAA na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska” – czytamy w najnowszym komunikacie.



twitter.com 6:29 Czeczeński lider Ramzan Kadyrov w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zapowiedział, że rosyjskie siły przeprowadzą ofensywę nie tylko na Mariupol, ale także Kijów i inne miasta. 6:18 W niedzielę wieczorem w Charkowie i mieście Mikołajowie słychać było serię silnych eksplozji – poinformowała agencja Reutera, powołując się na ukraińskie media. 6:10 Dzień dobry, zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje.