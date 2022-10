Wicepremier Ukrainy zwróciła się do rodaków, którzy uciekli z kraju: Proszę, żebyście nie wracali na zimę

– Proszę, żebyście nie wracali, musimy przetrwać zimę – zaapelowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, cytowana przez „Ukraińską Prawdę”. – Niestety sieci nie przetrwają. Widzicie, co robi Rosja, wszyscy to widzą. Jeśli jest możliwość zostać, to spędźcie zimę za granicą – powiedziała przedstawicielka ukraińskich władz. Ostrzegła też, że powrót do kraju w obecnej sytuacji wiąże się z niebezpieczeństwem.

Wicepremier podkreśliła, że bardzo by chciała, aby Ukraińcy powrócili na wiosnę i wspólnie odbudowali m.in. obwód charkowski, obwód chersoński i inne regiony, tak aby ukraińskie dzieci mogły mieszkać i uczyć się w swoim kraju. – Na razie powstrzymujmy się. (...) Sytuacja będzie się tylko pogarszać – a tę zimę musimy przeżyć. Przetrwamy zimę, a potem pomyślimy o wszystkim innym – zapewniła Iryna Wereszczuk.

Rosjanie uderzają w obiekty infrastruktury krytycznej

Wicepremier wskazała, że Rosjanie uciekają się do terroryzowania ludności cywilnej, bo przegrywają na polu bitwy z ukraińskim wojskiem. Agencja Ukrinform poinformowała, że od 10 do 20 października, w wyniku masowych ataków, rosyjska armia uszkodziła ponad 400 obiektów na terenie Ukrainy, w tym obiekty infrastruktury krytycznej jak elektrownie i elektrociepłownie. W wielu miejscach wystąpiły przerwy w dostawie energii. Premier Denys Szmyhal ocenił, że rosyjska armia uznała ukraiński sektor energetyczny za jeden z kluczowych celów swoich ataków.

Regiony gotowe do sezonu grzewczego

Z kolei ds. wspólnot lokalnych i rozwoju terytorialnego Ołeksij Czernyszow poinformował kilka dni temu, że 18 regionów w kraju jest w pełni gotowych do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Stan gotowości budynków określił na 98 proc., a kotłowni na 99 proc. przypomniał jednak, że decyzje o włączeniu ogrzewania podejmują władze lokalne. Wskazał też, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, że większość miast rozpocznie sezon grzewczy na początku listopada.

Czytaj też:

Ukraina odpowiada na oskarżenia o „brudną bombę”. Inspektorzy MAEA wracają do obiektów jądrowychCzytaj też:

Front pod Bachmutem, o którym mało się mówi. Ukraiński żołnierz dla „Wprost”: Ciągły ostrzał, rotacji brak