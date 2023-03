Wagnerowcy werbują do walk w Bachmucie. Oferują pieniądze

Burmistrz Melitpola przekazał, że w tej chwili Rosjanie stacjonują w całym mieście, które stało się „rosyjską bazą wojskową”. Iwan Fedorow potwierdził, że Grupa Wagnera prowadzi tam rekrutację do rosyjskiej armii.

Jak przekazał, podobno pod koniec ubiegłego wagnerowcy zaczęli oferować mieszkańców, którzy pozostali na terenie Melitpola, 200 000 rubli miesięcznie za wyjazd na front i włączenie się w walki w rejonie Bachmutu.

Trudna sytuacja wokół Bachmutu

W poniedziałek dowódca wojsk lądowych Ołeksandr Syrski przekazał, że sytuacja wokół Bachmutu jest trudna. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że Rosjanie nie ustają w próbach przebicia się przez obronę i wkroczenia do centrum miasta, ale ponoszą ciężkie straty.

Z kolei w sobotę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow powiedział, że przedmieścia Bachmutu są „usłane ciałami rosyjskich najeźdźców i nikt ich nie zabiera”. Jego słowa w wygłoszonym w nocy z niedzieli na poniedziałek orędziu potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– W mniej niż tydzień – od 6 marca – w samym tylko rejonie Bachmutu, nasze wojska zdołały wyeliminować 1100 żołnierzy wroga. Są to dla Rosji straty nieodwracalne. Co więcej, co najmniej 1500 żołnierzy rosyjskich odniosło rany, które wykluczają ich z dalszej walki. Ponadto spłonęło kilkadziesiąt magazynów, wykorzystywanego przez wroga, sprzętu oraz dziesięć magazynów amunicji – wyliczał.

„Kluczowa” obrona

Daniłow wskazał, że obrona Bachmutu jest kluczowa dla losów wojny. W jego ocenie, gdyby nie bohaterska postawa ukraińskich żołnierzy, którzy już od 10 miesięcy, odpierają tam ataki rosyjskich najeźdźców, to wróg już dawno mógłby zająć inne terytoria na wschodzie kraju.

– Tak jak faszyści przegrali pod Stalingradem, tak oni (Rosjanie – red.) przegrają pod Bachmutem – dodał.

